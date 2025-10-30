Tânăr accidentat grav în Bucegi, după ce s-a aventurat pe munte cu părinții

Accidentele montane grave, soldate cu pierderi de vieți omenești în ultimele zile, se pare că nu au fost suficiente lecții pentru cei care continuă să se aventureze pe munte, în condiții dificile. Este și cazul unui tânăr de 17 ani, care îm urmă cu puțin timp a suferit un accident grav de coloană. Salvatorii montani prahoveni sunt implicați în aducerea acestuia la cea mai apropiată unitate medicală.

Conform Salvamont Prahova, o familie a plecat de la Peștera spre Vf.Omu, pe Valea Obarsiei, deși condițiile traseului nu recomandau acest lucru, mai ales fără un echipament adecvat.

La un moment dat, părinții s-au oprit, dar fiul lor, în vârstă de 17 ani, a hotărât să continue traseul singur. După o așteptare de 3 ore, văzând că acesta nu se întoarce și nici nu răspunde la telefon, părinții au sunat la 112.

Salvamont Prahova: ”Deși traseul respectiv este pe teritoriul județului Dâmbovița, am fost alertați și noi, iar echipa de prim răspuns, formată din doi salvatori montani, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a pornit spre Vf.Omu.

Dispeceratul Salvamont Prahova a alertat si echipajul aero de la POA Brasov, care a efectuat căutarea, împreună cu un salvator montan preluat din Bușteni. Am alertat si meteorologul de serviciu de la Stația meteo Vf.Omu, acesta aflându-se cel mai aproape de zona de căutare.

Tânărul a fost găsit în viață, dar cu probleme grave la coloană

Din fericire, meteorologul l-a observat în Valea Gaura și a reușit să coboare până la el. Tânărul este în viața, cooperant, însă în urma căzăturii a suferit un traumatism al coloanei vertebrale, neputând să se miște.

În cursul acestei seri, patru salvatori montani prahoveni au ajuns la el, pentru a îi acorda primul ajutor medical și a începe transportul acestuia pe targă, spre Bran. Alți 17 salvatori montani din Brașov se îndreaptă de jos spre Valea Gaura, pentru a face jonctiunea cu echipa de prim răspuns din Prahova.

Acțiunea va dura ore bune, din cauza terenului dificil si al condițiilor de iarnă de la locul producerii accidentului.

Părinții tânărului au fost coborâți în siguranță, de către salvatorii montani din Dâmbovița.”