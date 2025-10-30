Se scumpesc biletele TCE Ploiești. 4 lei pentru o călătorie

Ploieștenii vor plăti, de săptămâna viitoare, 4 lei pentru o călătorie cu mijloacele de transport public ale TCE, față de 2.5 lei cât este prețul unui bilet în prezent.

În ședința de joi, 30 octombrie, consilierii au votat proiectul de majorare al prețului biletelor TCE Ploiești.

Noile tarife vor intra în vigoare de miercuri, 5 noiembrie. Proiectul majorării prețului biletelor TCE a trecut cu 23 de voturi „pentru” și trei abțineri.

S-au abținut consilierii Mihai Apostolache si Dan Adrian Crețu, ambii de la România în Acțiune, precum și consilierul Sorin Marius Dan (AUR).

Noile tarife TCE

Tarifele pentru titlurile de călătorie – bilete și abonamente aplicabile serviciului public de transport local de persoane în Municipiul Ploiești:

Bilet o călătorie – 4 lei

Bilet plată prin SMS* – 4 lei + cost operare sms

Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat online -5 lei

Bilet toate liniile valabil 60 minute, achiziționat prin SMS* – 5 lei + cost operare SMS

Bilet suprataxă – 40 lei

Abonament nenominal toate liniile 1 zi – 10 lei

Abonament 7 zile 1 linie – 25 lei

Abonament 7 zile toate liniile – 35 lei

Abonament lunar 1 linie – 91 lei

Abonament lunar toate liniile – 131 lei

Abonament lunar nenominal agenti economici toate liniile – 208 lei

Abonament nominal valabil pe toate liniile pentru studenti, inclusiv studenti orfani – 118 lei

Abonament pe toate liniile lunar- valabil in zilele luni-vineri – 91 lei

Abonament pe toate liniile valabil 3 luni – 300 lei

Abonament pe toate liniile valabil 6 luni – 550 lei

Abonament pe toate liniile valabil 12 luni – 1000 lei

*La valoarea biletului achiziționat prin SMS, prevăzută în lista tarifelor, se adaugă contravaloarea costului transmiterii SMS-ului, pe care îl suportă călătorul.