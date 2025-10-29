Poluare în Ploiești: „Murim în centru, ne ustură ochii și gâtul”

Ploieștenii continuă să se plângă de faptul că aerul în municipiu este irespirabil. În ciuda faptului că mai mulți cititori au reclamat, marți seară, că nu mai pot respira din cauza poluării din zona Mihai Bravu și din centrul municipiului, la nicio stație de monitorizare din Ploiești nu s-au înregistrat depășiri.

„Murim în zona centrală de la mirosuri! Ne ustură ochii și gâtul! Nu răspunde nimeni la Garda de Mediu. Unde putem reclama?”, a transmis Florin Ciocârlan.

„ Vă rog frumos, se poate să ne ajutați? Nu se mai poate cu acest miros. Aerul este irespirabil. Chiar nu face nimeni nimic și pentru noi, ploieștenii? Dacă ar veni cei de la Protecția Mediului, sigur nu ar suporta această duhoare”, ne-a scris și o cititoare, Gabriela Marin, care locuiește în zona Mihai Bravu.

Datele publicate pe site-ul calitateaer.ro au indicat faptul că nu au fost înregistrate depășiri la niciun indicator precum benzen, etilbenzen sau dioxid de sulf.

Mai mult, nici pe site-ul Primăriei Ploiești, la secțiunea Monitorizare calitate aer, nu sunt semnalate depășiri ale indicatorilor.

Din contră. Pentru indicatorii PM 2,5 și PM 10, respectiv la pulberi în suspensie, mesajul afișat este că, la Ploiești, „Aerul este curat: Cel mai bun moment pentru a petrece timpul afară”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere de la APM Prahova cu privire la situația sesizată de ploieștenii care reclamă faptul că aerul, în anumite zone ale orașului, este irespirabil.