Seciu, una dintre cele mai pitorești zone ale Prahovei, rampă de gunoi

A devenit deja o rutină semnalarea situațiilor în care maldăre de gunoaie zac nestingherite, chiar și în cele mai pitorești zone ale județului. De această dată am primit imagini de la Seciu, o zonă apreciată pentru frumusețea sa naturală, unde, din păcate, lipsa de bun-simț a cetățenilor își spune cuvântul.

- Publicitate -

Frumusețea peisajului este absolut ruinată din cauza faptului că este acoperită de mormane de deșeuri. Iar vina, (și, da, putem vorbi clar de o vină), poate fi a autorităților numai prin prisma faptului că amenzile nu sunt unele usturătoare pentru cei care recurg la astfel de gesturi. Fiindcă, din păcate, măsurile coercitive, la noi, sunt singurele care, uneori, pot da roade.

În rest, imaginile transmise de un cititor, însoțite de mesajul de mai jos, nu fac altceva decât să întărească faptul că degeaba cerem, dacă, la schimb, nu oferim nimic în afară de indolență, nepăsare și lipsă de educație.

- Publicitate -

„Ruta cea mai frumoasă din Prahova, pentru cei care vor să se plimbe pe jos, să admire schimbările anotimpurilor, să facă mișcare, să se deconecteze de griji, a devenit rampa de gunoi a unor lipsiți de scrupule și educatie, mai ales din lipsa de implicare a autorităților.

Sunt aruncate gunoaie, cadavre ale unor animale. Undeva pe la jumatate este o ușă de frigider, de trei ani în același loc. Cum e posibil? În afară de lipsa de educație a unor oameni care te sperie, de ce nu fac autoritățile nimic?”, a semnalat cititorul.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere Primăriei din Boldești Scăeni cu privire la situația semnalată.