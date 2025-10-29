- Publicitate -
Doliu la Serviciul Pașapoarte Prahova. A murit Magdalena Daniela Grădinariu

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Doliu la Serviciul de Pașapoarte Prahova. A încetat din viața Magdalena Daniela Grădinariu, polițistă aflată în activitate. 

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Prefecturii Prahova, instituție în subordina căreia se afla Serviciul Pașapoarte.

„Cu profund regret, ne luăm rămas-bun de la doamna Grădinariu Magdalena Daniela, polițist în activitate în cadrul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte Prahova, un exemplu de profesionalism și devotament pentru toți cei care au cunoscut-o.

Instituția Prefectului Județul Prahova transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis reprezentanții Prefecturii Prahova.

