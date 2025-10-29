Trafic blocat pe DN 1, la Predeal. Pieton lovit de un motociclist

​Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 14:30, pe DN 1, Brașov-Ploiești, la kilometrul 143, în zona localității Predeal.

Din primele informații furnizate de polițiștii de la Rutieră, un motociclu a acroșat un pieton care se afla pe partea carosabilă. Victima este conștientă și evaluată medical la fața locului.

”Circulația rutieră este oprită în ambele direcții pentru efectuarea cercetării la fața locului, estimându-se reluarea normală a traficului după ora 15:00” a transmis Centrul Infotrafic.