- Publicitate -
Observatorul PrahoveanAuto-moto

Trafic blocat pe DN 1, la Predeal. Pieton lovit de un motociclist

Marius Nica
Autor: Marius Nica
ambulanta smurd
foto cu caracter ilustrativ

​Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 14:30, pe DN 1, Brașov-Ploiești, la kilometrul 143, în zona localității Predeal.

- Publicitate -

Din primele informații furnizate de polițiștii de la Rutieră, un motociclu a acroșat un pieton care se afla pe partea carosabilă.  Victima este conștientă și evaluată medical la fața locului.

”Circulația rutieră este oprită în ambele direcții pentru efectuarea cercetării la fața locului, estimându-se reluarea normală a traficului după ora 15:00” a transmis Centrul Infotrafic.

- Publicitate -

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

- Publicitate -
- Publicitate -

Sondajul Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Voxpublica

De ce nu o vrea Sorin Grindeanu pe Oana Gheorghiu în Guvern

Corina Matei Corina Matei -
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, nu este de...

Suveranism la raft: Carrefour se va preda!

Sorin George Botez Sorin George Botez -
În atenția suveraniștilor de pretutindeni: se va vinde rețeaua...

Magistrații deasupra tuturor. Sunt legale protestele lor?

Corina Matei Corina Matei -
Trăim într-o lume, și mai ales într-o țară, unde...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -