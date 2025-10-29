Doliu la UPG. A murit profesorul universitar Nicolae Posea

Doliu la Universitatea Petrol Gaze din Ploiești. A încetat din viața profesorul universitar dr. ing. Nicolae Posea.

„Comunitatea Universității Petrol-Gaze din Ploiești anunță, cu profundă tristețe, trecerea la cele veșnice a domnului Prof. univ. dr. ing. Nicolae Posea, un dascăl și cercetător de excepție, reper de profesionalism și rigoare academică.

Absolvent al Facultății de Poduri și Construcții Masive din cadrul Institutului de Construcții București (1951) și doctor inginer (1962), profesorul Nicolae Posea a fost un nume de referință în domeniul Rezistenței materialelor, Mecanica ruperii, Stabilitate–Elasticitate–Plasticitate și Metoda elementului finit, contribuind esențial la dezvoltarea școlii inginerești românești și la prestigiul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Membru al societății științifice GAMM și laureat al Premiului „Anghel Saligny” al Academiei Române (1991), domnia sa a format generații de ingineri și a inspirat prin modestie, competență și devotament față de profesie.

Prin activitatea sa didactică, științifică și umană, profesorul Nicolae Posea rămâne un model pentru întreaga comunitate academică.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții UPG Ploiești.

