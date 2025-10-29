Brânză produsă la Ferma Dacilor premiată la festivalul „Treasures of the East”

Brânzeturile produse în Prahova, la Ferma Dacilor, au fost premiate cu aur festivalul „Treasures of the East” care a avut loc în perioada 24-26 octombrie la Craiova.

Potrivit organizatorilor, evenimentul a fost spectacol vizual și savuros de gusturi, arome și texturi: brânzeturi de autor, vinuri reprezentative, beri de la creatori artizanali ambițioși, rețete culinare regionale, inclusiv un desert cu praz, uleiuri de măsline, pâini și făinuri speciale și tehnologii străvechi readuse la viață, ca țestul oltenesc.

“Treasures of the East / Comori din Răsărit” a reunit resurse din mai multe țări ale regiunii și nu a fost vorba doar despre un întreg portofoliu de produse tipice, ci și de o colecție de profesioniști dispuși să ofere educație publicului.

Pe parcursul festivalului „Treasures of the East” au avut loc trei concursuri. Concursul de vinuri a avut loc cu juriu specializat format din profesioniști din lumea vinului, iar concursurile de bere și de brânzeturi au fost dedicate publicului.

Brânza maturată cu mucegai albastru River Blue, un produs artizanal realizat cu măiestrie și brânza tare din lapte de oaie Dida, maturată timp de 12 luni, ambele produse la Ferma Dacilor, în Prahova, au fost desemnate câștigătoare la categoria brânzeturi, reconfirmând calitatea și autenticitatea gastronomiei locale.