Cum să te ferești de site-urile clonă. Atenționare DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că site-urile clonă reproduc aproape identic paginile legitime pentru a compromite date personale sau financiare. Atacatorii exploatează neatenția și graba utilizatorilor pentru a colecta informații sensibile.

O nouă metodă periculoasă de fraudă, în mediul online, o reprezită site-urile clonă, care pot pune în pericol siguranța financiară a celor care accesează astfel de platforme.

„Un site clonă este o pagină web frauduloasă care imită aspectul și funcționalitatea unui site oficial, precum cele ale băncilor, companiilor de livrări sau instituțiilor publice”, precizează DNSC.

Adresele URL modificate subtil, link-uri provenite din mesaje nesolicitate sunt doar două dintre semnalele de avertizare care vă pot pune pe gânduri, înainte de a accesa site-urile clonate.

„În mediul digital, precauția este cea mai bună apărare. Verifică sursa și protejează-ți identitatea”, atrage atenția DNSC.

Semnale de avertizare

  • Adrese URL modificate subtil (litere lipsă, inversate, caractere suspecte)
  • Lipsa certificatului de securitate („https” inexistent sau marcat ca nesigur)
  • Linkuri provenite din mesaje nesolicitate, oferte nerealiste sau alerte false
  • Solicitări urgente de introducere a datelor personale
 Măsuri esențiale de protecție

  • Accesează doar surse oficiale și de încredere
  • Verifică cu atenție adresa URL înainte de a interacționa cu pagina
  • Activează autentificarea în doi pași acolo unde este posibil
  • Evită accesarea linkurilor din e-mailuri sau mesaje suspecte

