Cum să te ferești de site-urile clonă. Atenționare DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) atrage atenția că site-urile clonă reproduc aproape identic paginile legitime pentru a compromite date personale sau financiare. Atacatorii exploatează neatenția și graba utilizatorilor pentru a colecta informații sensibile.

O nouă metodă periculoasă de fraudă, în mediul online, o reprezită site-urile clonă, care pot pune în pericol siguranța financiară a celor care accesează astfel de platforme.

„Un site clonă este o pagină web frauduloasă care imită aspectul și funcționalitatea unui site oficial, precum cele ale băncilor, companiilor de livrări sau instituțiilor publice”, precizează DNSC.

Adresele URL modificate subtil, link-uri provenite din mesaje nesolicitate sunt doar două dintre semnalele de avertizare care vă pot pune pe gânduri, înainte de a accesa site-urile clonate.

„În mediul digital, precauția este cea mai bună apărare. Verifică sursa și protejează-ți identitatea”, atrage atenția DNSC.

Semnale de avertizare

Adrese URL modificate subtil (litere lipsă, inversate, caractere suspecte)

Lipsa certificatului de securitate („https” inexistent sau marcat ca nesigur)

Linkuri provenite din mesaje nesolicitate, oferte nerealiste sau alerte false

Solicitări urgente de introducere a datelor personale

Accesează doar surse oficiale și de încredere

Măsuri esențiale de protecție