Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

Oana Gheorghiu, cofondatoare și copreședintă a Asociației Dăruiește Viață, va deveni vicepremier în guvernul condus de Ilie Bolojan. Președintele României a semnat decretul.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat astăzi decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu.

Anunțul a fost făcut de Administrația prezidențială. Instituția precizează că ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Reamintim că propunerea de vicepremier a Oanei Gheorghiu a fost contestată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat că decizia poate afecta relațiile dintre România și SUA.

În replică, Oana Gheorghiu a transmis că „nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”