Nicușor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier

oana gheorghiu
Prahoveanca a reușit strângerea a nu mai puțin de 53 de milioane de euro, donații și sponsorizări, pentru construcția unui spital oncologic pentru copii

Oana Gheorghiu, cofondatoare și copreședintă a Asociației Dăruiește Viață, va deveni vicepremier în guvernul condus de Ilie Bolojan. Președintele României a semnat decretul.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat astăzi decretul de numire în funcția de viceprim-ministru a Oanei Clara Gheorghiu.

Anunțul a fost făcut de Administrația prezidențială. Instituția precizează că ceremonia de depunere a jurământului de învestitură în funcție va avea loc joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Reamintim că propunerea de vicepremier a Oanei Gheorghiu a fost contestată de liderul PSD, Sorin Grindeanu, care a acuzat că decizia poate afecta relațiile dintre România și SUA.

În replică, Oana Gheorghiu a transmis că „nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”

Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a contestat numirea ei în Guvern

 

