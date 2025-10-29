Reacția Oanei Gheorghiu după ce Grindeanu a contestat numirea ei în Guvern

Miercuri, 29 octombrie 2025, Oana Gheorghiu, co-fondatoarea și co-președinta Asociației Dăruiește Viață, a reacționat după ce Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a contestat propunerea aceteia pentru funcția de vice-premier în Guvernul Bolojan.

Sorin Grindeanu a motivat că numirea ei ar periclita relațiile României cu Statele Unite ale Americii, din cauza mai multăro luări de poziție pe care Oana Gheorghiu le-a avut de-a lungul timpului. Grindeanu a făcut referire la o postare pe Facebook în care Oana a criticat modul de manifestare al președintelui SUA, Donal Trump.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României.

Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare.

Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment.

Desigur, privind înapoi, nu aș mai scrie în aceiași termeni, chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică.

Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA.

Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook.