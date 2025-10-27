153 de insolvențe și 3.085 de firme nou înființate în 2025, în Prahova

153 de firme au intrat în insolvență, în județul Prahova, în perioada ianuarie – septembrie 2025, adică în primele nouă luni ale anului în curs. La nivel național, în total de aproape 4.700 de firme au intrat în insolvență. În aceleși timp, potrivit datelor furnizate de ONRC, au fost înmatriculate în județ 3.85 de noi firme.

În ceea ce privește insolvențele, se remarcă o scădere a comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. La nivel național, scăderea este de 8,22%. Prahova se menține în tendința națională de scădere a numărurlui de insolvențe, în județ scăderea înregistrată fiind de -14,04%, potrivit datelor transmise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Care este situația insolvențelor la nivel național

În România, în primele nouă luni ale anului 2025, au intrat în insolvență 4.698 de firme (societăți comerciale și PFA-uri), în scădere cu 8,22% față de perioada similară din 2024, când au fost înregistrate 5.119 insolvențe.

Cele mai multe insolvență au fost înregistrate în București, respectiv 833, număr în scădere cu 8,66% față de primele nouă luni din 2024.

Pe locurile următoare în ierarhia insolvențelor se află județele Bihor, cu 412 insolvențe (minus 4,63%), Cluj – 310 insolvențe (minus 12,18%), Timiș – 275 (minus 3,51%), Ilfov – 248 (plus 20,39%), Iași – 159 (minus 28,38%) și Prahova – 153 (minus 14,04%).

La polul opus, cele mai puțini cazuri de insolvență au fost consemnate în județele Covasna, respectiv 19 (minus 13,64% comparativ cu perioada ianuarie-septembrie 2024), Harghita – 21 (plus 5%), Botoșani – 22 (minus 50%) și Vaslui – 26 (minus 18,75%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 1.024 (minus 23,24% față de primele nouă luni din 2024), construcții – 891 (minus 15,86%), transport și depozitare – 528 (plus 1,73%) și industria prelucrătoare – 499 (minus 18,6%), potrivit ONRC.

Care este situația insolvențelor în Prahova

În Prahova, au fost înregistrate 153 de insolvențe în primele nouă luni ale anului 2025. Dintre acestea, potrivit datelor disponibile pe platforma Termene.ro, 81 sunt în mediul urban, și 72 în mediul rural.

Dintre cele intrate în insolvență, una singură avea accesate fonduri europene, Nast Marva SRL. Principalul obiect de activitate a acesteia era „Lucrari de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

În Ploiești, în perioada ianuarie – septembrie 2025, au intrat în insolvență patru firme: ILIELAURENȚIU CONSTRUCT S.R.L. (vechime 1 an), FIGUEIRA OCTAVIO S.R.L. (vechime 1 an), SMART GLOBAL CLEAN S.R.L. – (fără date disponibile), SOFT TOUCH WASH SRL (vechime 8 ani).

Înmatriculările de firme în județul Prahova

În perioada analizată, ianuarie – septembrie 2025, în Prahova, au fost înmatriculate 3.085 de firme. Cele mai multe (579) s-au deschis având ca obiect de activitate „Comerț cu ridicata și cu amănuntul”. Pe locul al doilea, la mică distanță, s-a înregistrat ca obiect de activitate preferat, „Transport și depozitare”, cu 512 firme nou înmatriculate.

În domeniul „Construcții”, au fost înregistrate 371 de noi firme, iar „Alte activități de servicii” s-au înregistrat 311 firme.

„Activități profesionale, științifice și tehnice” vor desfășura 270 de firme nou înființate. În rest, domenii cu peste 100 de firme înființate în primele nouă luni ale anului sunt: „Activități de servicii administrative și activități de servicii-suport”, „Hoteluri și restaurante”, „Industria prelucrătoare”, „Învățământ și Telecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale”.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul înmatriculărilor a crescut, de la 2.486 în perioada ianuarie – septembrie 2024, la 3.085 în aceeași perioadă a anului 2025.

Pe perioada analizată, în 2024, cele mai multe firme (573), au fost înmatriculate ca având domeniul de activitate „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor”.

Înmatriculările de firme în Ploiești

În ceea ce privește municipiul Ploiești, în perioada ianuarie – septembrie 2025, au fost înmatriculate 1.210 firme noi, față de 975 în aceeași perioadă a anului 2024.

Cele mai multe firme s-au înființate, în 2025, ca având obiect de activitate „Transport și depozitare” (285) și „Comerț cu ridicata și cu amănuntul” (228).

În 2024, cele mai multe firme s-au înființat ca având obiect de activitate „Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor” (204).

Așa cum se observă, tendința mediului de afaceri în Prahova este pe un trend ascendent, numărul de înmatriculări de firme fiind mai mare decât cel din 2024.