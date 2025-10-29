Accident în Blejoi. Un bărbat a fost lovit pe trecerea de pietoni

Un accident rutier s-a produs miercuri, 29 octombrie 2025, în Blejoi, pe Bulevardul Republicii, Drumul Județean 101i. Potrivit primelor informații, un bărbat a fost lovit de un autoturism în timp ce se afla pe trecerea de pietoni.

„Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Județean 101i (Bulevardul Republicii), din localitatea Blejoi.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 62 de ani ar fi condus un autoturism pe Bulevardul Republicii, din direcția Drumul Național 1 către Ploiești, iar în proximitatea intersecției cu Drumul Național 1B, ar fi accidentat un bărbat de 58 de ani care s-ar fi angajat în traversarea sectorului de drum, în zona marcajului pietonal.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Pietonul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza leziunilor suferite.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.