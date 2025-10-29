Cât costă Crăciunul în stațiunile de pe Valea Prahovei

Cu mai puțin de două luni înainte de Crăciun, stațiunile de pe Valea Prahovei abundă în oferte de cazare. Singura problemă o reprezintă prețul. Cazarea pentru două persoane, timp de patru nopți, la un hotel de patru stele din Sinaia costă peste 5.000 de lei, iar pentru un apartament prețul ajunge la 6.900 de lei. Ofertele includ, în cele mai multe cazuri, cine festive, program de colinde, dar și acces gratuit la piscină, saună, salină si jacuzzi.

- Publicitate -

Oferta de cazare este una bogată, dar și costisitoare pentru Crăciun în stațiunile de pe Valea Prahovei. Hotelierii au pregătit din timp pachete speciale de Crăciun, de trei – patru nopți.

Ofertele includ cine festive de tip bufet, programe artistice, cu invitați speciali, colinde, dar și momentul sosirii lui Moș Crăciun pentru cei mici.

- Publicitate -

Din ofertă nu lipsesc accesul la piscină, saună, salină si jacuzzi, meniuri speciale muzică live și invitați de top.

6.900 de lei, pentru patru nopți la Sinaia

La un hotel de patru stele din Sinaia se promite cazare în condiții de lux. Un sejur de patru stele, pentru două persoane, într-un apartament, costă 6.900 de lei, iar pentru trei nopți prețul este de 6.100 de lei.

Citește continuarea pe www.vacanta-ta.ro