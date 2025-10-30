Cine este Oana Gheorghiu, noul vicepremier al României

Oana Gheorghiu a a depus joi, 30 octombrie, jurământul în funcția de vicepremier, într-o scurtă ceremonie, care a avut loc la Palatul Cotroceni. Cu puțin timp înainte de învestire, aceasta a anunțat pe pagina sa de Facebook că, pe durata mandatului, se va suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației „Dăruiește Viață”.

„După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma din România și apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou.

Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră – a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile.

„Pe durata mandatului meu, mă voi suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață”

Am încredere că echipa Dăruiește Viață și comunitatea de donatori și sponsori vor continua proiectele exact așa cum le-am început: cu transparență, profesionalism și determinare.

Rămân recunoscătoare fiecăruia dintre voi – celor peste 350.000 de oameni și mii de companii – care ați transformat un vis imposibil într-o realitate: un spital ridicat din solidaritate. Această forță a comunității este cea mai mare garanție că vom continua să schimbăm România.

„Oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România”

În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum și pentru a avea acces la servicii publice de calitate. Voi duce mai departe și această lecție pe care am învățat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil.

De altfel, rolul meu ca vicepremier va fi să deschid Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere. Așa cum am lucrat și la Dăruiește Viața,, împreună cu comunitatea noastră. Vă mulțumesc și sper să rămâneți alături de mine și de Dăruiește Viață în această nouă etapă”, a transmis noul vicepremier al României.

Cine este Oana Gheorghiu: „Am copilărit la Brebu, la bunicii mei”

Oana Gheorghiu are 56 de ani și este omul care, alături de Carmen Uscatu construit din banii a peste 350000 de români și peste 7000 de companii un spital de oncologie pediatrică cu nouă niveluri și 140 de paturi.

În iarna acestui an, prahoveanca, învestită astăzi în funcția de viceprim-ministru, vorbea, în cadrul unui amplu interviu acordat observatorulph.ro, despre copilăria ei la Brebu, despre adolescență și anii de liceu petrecuți la C.N. „Nicolae Grigorescu” din Câmpina, dar și despre faptul că de mică a revoltat-o nedreptatea, indiferent dacă era vorba despre ea sau despre cei din jur.

„Am copilărit la Brebu, lângă Câmpina, și am avut o copilărie foarte frumoasă, chiar dacă vremurile erau grele. Nu am frați sau surori, sunt singură la părinți. La Brebu, azi, mai locuiesc mama mea și verișorii mei. Nu ajung în vizită atât de des cât mi-aș dori, dar sărbătorile în familie le petrec la Câmpina.

„De Câmpina mă leagă toate amintirile adolescenței mele”

Eu, până la 11 ani, am stat, la bunicii mei, la Brebu fără să fiu conștientă de dificultățile pe care le aveau adulții. Eram mereu mulți copii pe ulițe, ne bucuram de iarnile cu multă zăpadă și derdelușuri, și de verile călduroase, când mergeam la gârlă și colindam dealurile. De Câmpina mă leagă anii de liceu, colegii, profesorii și toate amintirile adolescenței mele.

Este un oraș cu un potențial mare, un loc frumos, dar, ca în orice comunitate, există mereu oportunități de îmbunătățire. Acest lucru este valabil și în domeniul sănătății, unde modernizarea infrastructurii medicale ar aduce beneficii considerabile locuitorilor.

În timpul pandemiei, am avut ocazia să colaborez cu Spitalul din Câmpina, sprijinindu-l cu echipamente de protecție și alte materiale esențiale. Știu de la mama, care merge din când în când la analize și controale medicale, că s-au făcut investiții și spitalul arată destul de bine”, povestea atunci Oana Gheorghiu.

„Am fost mereu implicată, dispusă să-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala”

Tot ea mărturisea că de mica a revoltat-o nedreptatea, „indiferent dacă era vorba despre mine sau despre cei din jur. Eram mereu implicată, dispusă „să-mi bag nasul unde nu-mi fierbe oala”, cum zicea mama. Nu puteam sta deoparte când vedeam situații incorecte. Am trăit intens anii ’90, am fost la proteste, am fugit de mineri în iunie ’90, am avut parte de un mediu în care spiritul civic conta. Acest lucru m-a format și mi-a dat convingerea că fiecare dintre noi poate schimba ceva.”.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, a ocupat postul de vicepremier, rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţie a fost publicat joi, 30 octombrie, în Monitorul Oficial.