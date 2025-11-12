Bolnavii de cancer din Prahova nu mai trebuie să meargă la București. Tratamente gratuite la Schuller

Este știut faptul că cei mai mulți dintre pacienţii oncologici nu pot aştepta. Fiecare zi fără tratament înseamnă o zi pierdută în lupta cu boala. De la începutul lui 2025, în Prahova, mai exact la Spitalul Municipal Ploiești (Schuller) funcționează un laborator de radioterapii cu energii înalte. Practic, pacienții oncologici au parte de tratament în regim gratuit, fără nicio programare prealabilă. În plus, ei nu mai trebuie să facă naveta la spitalele din București sau alte orașe din țară și nici să plătească servicii medicale similare la ”privat”.

Între echipamentele cu care a fost dotat acest laborator se numără două acceleratoare liniare medicale, un computer tomograf simulator, un sistem complet de dozimetrie, stații de planificare a tratamentului, precum și sisteme de poziționare și imobilizare a pacienților. Potrivit reprezentanților Casei de Asigurări de Sănătate Prahova, activitatea de radioterapie din acest laborator este finanțată prin Programul național de oncologie.

„Pacienții diagnosticați cu cancer nu mai sunt nevoiți să bată drumul la București, ori în alte centre mari din țară fiindcă au parte de acest tratament la ei acasă. Unul care este sută la sută decontat de CAS Prahova.

Mai mult, în momentul în care bolnavul are biopsia făcută, a fost diagnosticat cu cancer de către medicul oncolog, nu trebuie să facă altceva decât să vină cu întreg dosarul medical, (buletinul anatomo-patologic, scrisori medicale, investigațiile imagistice, inclusiv CD-urile), cardul de sănătate și cartea de identitate la noi și va fi preluat în ambulator”, a precizat managerul spitalului Mihaela Iordănescu.

„Uneori, radioterapia este singurul tratament necesar pentru eradicarea cancerului. Pentru a face radioterapie gratuită, fiecare pacient oncologic trebuie să primească o indicație de radioterapie după ce a fost diagnosticat și luat în evidență de medicul oncolog.

Odată depășit acest prim pas, începe procesul în sine care include planificarea tratamentului, iradierea efectivă și controale regulate pe parcursul și după terminarea terapiei.

Comisia multidisciplinară, formată din oncolog, radiolog, chirurg și imagist, este cea care discută fiecare caz în parte și ia decizia optimă pentru fiecare pacient bolnav. Primirea pacientului se poate face de azi pe azi, în regim ambulator”, a transmis și medicul specialist radioterapeut, Vanesa Moldoveanu.

Laboratorul de radioterapie cu energii înalte a devenit realitate și este ”un vis împlinit”, după cum declara la finalul anului trecut dr. Maria Manuela Crivăț, medic primar radioterapie, coordonator al centrului.

Orice persoană diagnosticată cu cancer, care are nevoie de informații legate de ce înseamnă tratamentul pe bază de radioterapie, poate apela centrala Spitalului Schuller: 0244 – 523 904/ (0244) 523.905/ (0244) 523.906/ (0244) 523.907 sau (0244) 523.845.

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, anul trecut erau înregistrați în evidențele medicilor peste 550.000 de pacienți oncologici.