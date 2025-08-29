Sprijin psihologic, decontat de stat, pentru pacienții oncologici

Pacienții oncologici vor beneficia de sprijin psihologic decontat de stat. Începând cu 1 iulie 2026, serviciile psihologice decontate vor putea fi furnizate numai pe baza recomandărilor emise de psihologi.

- Publicitate -

Guvernul a aprobat, joi, completarea contractului – cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale pentru pacienții oncologici.

Astfel, potrivit noului act normativ, pacienții oncologi vor beneficia de decontarea, de către stat, a serviciilor de sprijin psihologic, pe baza pachetului de servicii de bază.

„Astfel, până la data de 30 iunie 2026, pacienții oncologici vor putea beneficia, la recomandarea medicilor specialiști în oncologie, chirurgie oncologică, hematologie, hematologie pediatrică, radioterapie sau îngrijiri paliative, de servicii psihologice decontate, chiar dacă furnizorul nu specializat în psiho-oncologie.

Eveniment Minoră cu handicap mental, agresată sexual într-un parc din Vălenii de Munte O adolescentă de 17 ani, cu handicap mental, a fost victima unei agresiuni sexuale. Fapta a fost comisă de un bărbat de 50 de...

- Publicitate -

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea îngrijirilor, serviciile psihologice decontate vor putea fi furnizate numai pe baza recomandărilor emise de psihologi cu formare complementară sau formare profesională în psiho-oncologie, cu o durată minimă de patru luni și 110 ore de curs”, se arată în comunicatul emis de Guvern.