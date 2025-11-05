- Publicitate -
Ai primit un mesaj suspect? Cum recunoști o fraudă online

dan cimpean directorul dnsc

Dan Cîmpean, Directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost invitatul lui Marius  Nica în emisiunea Observatorul Prahovean Live de miercuri, 5 noiembrie.

Directorul DSNSC a declarat că, în materie de securitate cibernetică, românii se confruntă cu numeroase tentative de fraude.

”Acestea sunt transmise prin email, mesageriile aplicațiilor de comunicare, social-media, etc. Mesajele încearcă să stabilească o comunicare în primul rând între atacatori și potențiale victime, dar care merg în direcția de a păcăli utilizatorul în a oferi date cu caracter personal în scopul efectuării unor tranzacții financiare” a spus Dan Cîmpean.

Acesta i-a sfătuti pe utilizatorii de telefoane, tablete, laptopuri să își schimbe permanent parolele cu unele puternice și să folosească programe care sporesc securitatea informatică.

Emisiunea poate fi urmărită aici:

