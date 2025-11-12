Târgul BluJoy, ediția a doua, în acest weekend la Ploiești

Târgul BluJoy – Bucuria familiei revine la Ploiești cu Ediția 2, un weekend întreg dedicat familiilor, artizanilor locali, culturii și faptelor bune. Evenimentul va avea loc în zilele de 15–16 noiembrie 2025, la Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, partener instituțional și gazdă oficială a târgului.

- Publicitate -

BluJoy – Bucuria familiei, Ediția 2 – www.blujoy.ro

15–16 noiembrie 2025 • Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, Ploiești

După succesul primei ediții – cu peste 3.000 de vizitatori și aproape 1.200 de copii prezenți – BluJoy își continuă misiunea: să creeze, lună de lună, un spațiu sigur, cald și relevant pentru familii, în care se întâlnesc:

- Publicitate -

producători locali, artizani și creatori de produse unicat

activități educative și creative pentru copii

inițiative culturale și sociale cu impact real în comunitateConcept: târg family friendly, lunar, în inima orașului

Concept: târg family friendly, lunar, în inima orașului

BluJoy nu este doar un târg, ci o platformă de întâlnire între familii, artă, educație și responsabilitate socială.

La Ediția 2, vizitatorii vor găsi:

Standuri cu:

bijuterii handmade din aur, argint, pietre semiprețioase și materiale naturale

produse croșetate, tricotate, împletite

lumânări artizanale, obiecte decorative, ceramică, flori uscate, aranjamente florale, produse din lavandă

accesorii pentru copii, obiecte personalizate, decoruri de sărbătoare

Artizani atent selectați, astfel încât experiența vizitatorului să fie coerentă și relevantă.

- Publicitate -

Ediția 2 păstrează criteriul BluJoy: pe cât posibil, un singur expozant pe segment, pentru a evita aglomerația de oferte identice și pentru a pune în valoare unicitatea fiecărui brand.

Parteneriat strategic cu Biblioteca „Nicolae Iorga”

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” rămâne partener principal al BluJoy.

Începând cu această ediție:

- Publicitate -

La fiecare târg BluJoy (un weekend pe lună), Biblioteca va fi deschisă între orele 12:00 – 17:00 pentru:

înscriere de noi cititori ,

, împrumut și returnare de cărți,

atât la Secția pentru Copii, cât și la Secția pentru Adulți.

Ploieștenii care nu ajung în timpul săptămânii au astfel ocazia să:

intre în comunitatea de cititori,

descopere titluri clasice, contemporane și cărți actuale pentru copiii generației de azi.

BluJoy și Biblioteca „Nicolae Iorga” își asumă împreună rolul de a apropia cultura de familie, nu doar prin carte, ci printr-un ecosistem complet: lectură, joacă, dialog și experiențe comune.

- Publicitate -

Activități gratuite pentru copii (pe bază de înscriere)

Ediția 2 aduce un program extins de ateliere gratuite pentru copii, cu înscriere prin Eventbrite (în limita locurilor disponibile): https://www.eventbrite.com/e/1962583862163?aff=oddtdtcreator

Activitățile sunt susținute de parteneri precum Teatrul Ancuța, Loredana Pleșea, EPB Wick handmade candles, Greenarium și alții.

Atelierele includ:

„Toamna emoțiilor” – colorat, desenat și joacă prin emoții

ateliere de pictură, creație, joc teatral și baloane modelabile

ateliere creative cu ceramică și decoruri

mini concert de vioară, ateliere muzicale și karaoke

Atelierele se desfășoară în spații dedicate, cu predare/preluare clară a copiilor, brățări de identificare și supraveghere asigurată de echipa BluJoy și parteneri, astfel încât părinții să se poată bucura de târg în siguranță.

- Publicitate -

Tombolă BluJoy – aprox. 40 de premii oferite de expozanți

Toți vizitatorii care achiziționează produse de la expozanții BluJoy pot participa la Tombola BluJoy, cu extragere live pe Facebook, duminică, 16 noiembrie, ora 17:30.

Mecanism:

la fiecare achiziție se oferă un tichet de participare;

participantul completează numele și numărul de telefon;

tichetul este introdus în urna BluJoy;

extragerea va fi transmisă live pe pagina de Facebook BluJoy, iar câștigătorii vor fi contactați individual.

Aprox. 40 de premii sunt oferite de expozanții participanți și pun în valoare produsele lor handmade și serviciile locale.

- Publicitate -

Fapte bune la fiecare ediție

BluJoy păstrează și dezvoltă componenta de responsabilitate socială: la fiecare ediție este invitată o cauză umanitară / ONG / inițiativă comunitară, care primește spațiu de expunere și promovare pentru strângerea de fonduri și conștientizare.

Ediția 2 continuă direcția începută, reconfirmând faptul că bucuria familiei se construiește și prin grija față de ceilalți.

Intrare liberă & invitație oficială

Accesul la Târgul BluJoy este gratuit.

- Publicitate -

Evenimentul este deschis pentru:

familii cu copii,

tineri,

iubitori de handmade, carte, cultură și inițiative locale.

15–16 noiembrie 2025

11:00–19:00

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga”, Ploiești

Despre BluJoy

BluJoy – Bucuria familiei este un concept creat de o familie pentru familii, cu misiunea:

de a susține artizanii și producătorii responsabili,

de a crea contexte de timp petrecut împreună părinte–copil,

de a aduce cultura, educația și faptele bune mai aproape de comunitate,

de a transforma Ploieștiul într-un reper recurent pentru evenimente family friendly de calitate.

Contact media

BluJoy – Bucuria familiei

Persoană de contact: Alina Preda

Tel/WhatsApp: 0724 092 432 • E-mail: [email protected]

Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești

Persoană de contact: Mihaela Radu • E-mail: [email protected]