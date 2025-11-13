Adolescentul care a trimis emailuri teroriste se întoarce la școală

Băiatul de 17 ani, care a trimis emailuri cu amenințări teroriste, are voie din nou să meargă la școală. Judecătorii au aprobat cererea tânărului și i-au stabilit acestuia un program strict.

Iancu Lucas Alexandre poate să iasă din domiciliu de luni până vineri, între orele 07:00 și 16:00, pentru a participa la cursurile Liceului Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București, acolo unde este elev.

Hotărârea ICCJ este definitivă, fiind pronunțată pe12 noiembrie 2025.

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism împotriva încheierii F/DL din data de 30 octombrie 2025 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, în dosarul nr. 6754/2/2025 (3890/2025).

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea contestaţiei formulate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism rămân în sarcina statului.

Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul inculpat Iancu Lucas Alexandre în cuantum de 100 lei rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 12 noiembrie 2025″, arată decizia ICCJ.

Vă reamintim, în luna septembrie, un adolescent în vârstă de 17 a ajuns în custodia Poliției, fiind principalul suspect în cazul mesajelor de amenințare trimise mai multor școli și spitale din România.

Astfel de mesaje au ajuns și în Prahova pe adresele de email ale spitalelor CF Ploiești și Voila din Câmpina, dar și pe adresele a două școli din Ploiești.