După anunțarea protestului de la Bănești CNAIR promite deschiderea pasarelei

La scurt timp de la viralizarea protestului care va avea loc sâmbătă pe DN1 la Bănești, CNAIR anunță obținerea autorizației de construire în vederea redeschiderii pasarelei. 

Vă reamintim că localnicii din Bănești au anunțat că vor protesta sâmbătă pe DN1, începând cu ora 10.00, pentru redeschiderea pasarelei pietonale care de aproape un an de zile stă închise.

Citește mai multe detalii aici: Protest sâmbătă pe DN1, Bănești. Localnicii cer redeschiderea pasarelei

„Pentru punerea în siguranță a pasarelei pietonale de pe DN1 (km 88+610), la Bănești, s-a obținut autorizația de construire, iar în cursul săptămânii viitoare se v-a demara licitația în vederea execuției lucrărilor de reparații.

Lucrările de reparații vor demara până la sfârșitul acestui an și sperăm să fie finalizate în cel mai scurt timp posibil.

O să revenim în timp real cu stadiul implementării proiectului și cu cel de execuție al lucrărilor de reparații”, au transmis reprezentanții CNAIR.

