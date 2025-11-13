Sechestrată de fostul iubit, salvată de angajații unei benzinării din Predeal

O tânără în vârstă 18 ani din București a fost salvată de angajații unei benzinării din Predeal după ce fostul iubit, sub pretextul unei plimbări cu mașina a blocat ușile și nu i-a permis să coboare.

Polițiștii din Predeal au fost sesizați miercuri după amiază printr-un apel de urgență, în care o tânără de 18 ani, din municipiul București, semnala faptul că fostul său partener a transportat-o cu autovehiculul, în afara voinței sale și că, la momentul solicitării sprijinului, s-ar afla într-o benzinărie din Predeal, unde a fost lăsată.

Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat tânăra, care se afla într-o stare vizibilă de temere și au condus-o Poliției Stațiunii Predeal pentru clarificarea situației.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că aceasta s-ar fi întâlnit în municipiul București cu fostul său partener, de 21 de ani, din județul Mureș, pentru a discuta aspecte legate de relația lor anterioară, discuții pe care le-ar fi purtat, cu acordul său, în vehiculul bărbatului.

Pe parcursul deplasării, între cei doi au apărut neînțelegeri, context în care bărbatul ar fi blocat ușile autovehiculului și i-ar fi restricționat tinerei accesul la telefonul mobil, continuând deplasarea către județul Mureș, în ciuda solicitărilor acesteia de a coborî.

În stațiunea Predeal, în timp ce se aflau opriți într-o stație de carburanți, tânăra a solicitat sprijin angajaților unității, aceștia apelând serviciul de urgență 112.

Tot în cadrul verificărilor, a fost identificat și bărbatul implicat în incident, iar în baza datelor obținute s-a constatat că între cei doi există un risc iminent de violență, fapt pentru care polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

În cauză a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de bărbatul în vârstă de 21 de ani, din județul Mureș, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lipsire de libertate în mod ilegal, pentru care polițiștii au dispus măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore și introducerea sa în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov.

Cercetările urmează a fi continuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse și măsurile legale.