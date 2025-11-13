Primăria Filipeștii de Pădure lansează un amplu proiect pentru îmbunătățirea alimentării cu apă

Consiliul local a dat undă verde indicatorilor tehnico-economici și devizului general – etapa DALI – pentru proiectul „Înlocuire conductă apă potabilă și bazin de clorinare, reabilitare puț apă, achiziție pompe în comuna Filipeștii de Pădure (SF, DALI, PT și execuție)”. Investiția multianuală este estimată la aproximativ 20 milioane lei, TVA inclus.

Inițiativa vizează schimbarea completă a conductelor vechi, din metal, care, în timp, au suferit degradări, motiv pentru care apar frecvent avarii.

Noile rețele vor fi realizate pe toate străzile din localitate unde există conducte vechi, pe o lungime totală de circa 20 km, ceea ce va îmbunătăți semnificativ funcționarea sistemului de alimentare cu apă.

Primarul comunei Filipeștii de Pădure, Gabriel Frunză, a subliniat importanța proiectului.

„Investiția este esențială pentru comună. Vrem ca apa să ajungă constant și în condiții optime în fiecare gospodărie.

Vom moderniza conductele, vom reabilita un puț prin forare și denisipare, vom construi o stație de clorinare sigură și vom achiziționa pompe noi, necesare în special pentru zonele înalte.

În plus, pentru a crește capacitatea de stocare, vom realiza un nou bazin care va funcționa alături de cel existent”, a precizat Gabriel Frunză, primarul comunei Filipeștii de Pădure.

Deoarece lucrările sunt întinse și costisitoare, autoritățile locale au stabilit ca investiția să fie implementată în cel puțin trei ani, pentru a nu pune presiune excesivă pe bugetul comunei. În paralel, se vor căuta surse de finanțare suplimentare – fie de la nivel guvernamental, fie prin programe europene.

Un alt aspect stabilit privește ordinea de execuție a lucrărilor: acestea vor începe pe străzile incluse în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, acolo unde urmează să se toarne asfalt nou și să se amenajeze rigole. Astfel, se evită deteriorarea ulterioară a carosabilului după modernizarea rețelelor de apă.