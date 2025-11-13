- Publicitate -
Expoziție de goblenuri la Palatul Culturii din Ploiești

Asociația Mozaic Comunitar invită comunitatea ploieșteană la expoziția „Goblenuri dintr-o viață – Ion Gavriloiu”, a cărei vernisaj va avea loc miercuri, 19 noiembrie, ora 18.00, la Sala Coloanelor a Palatului Culturii din Ploiești.

Ploieșteanul Ion Gavriloiu, în vârstă de 86 de ani, și-a dedicat viața iubirii, frumosului și binelui.

Pasionat de goblenuri, acesta a cusut zeci de tablouri, cu aceeași dedicare pe care a acordat-o de-a lungul vieții soției, copiilor, muncii lui sau apiculturii.

Potrivit organizatorilor, autorul abordează diverse teme, de la icoane până la peisaje atractive, oferind privitorului un carusel de stări deosebite.

Intrarea este liberă, iar autorul va fi prezent pe parcursul întregului eveniment.

