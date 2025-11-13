- Publicitate -
Tichetele de masă majorate la 45 de lei. Legea a fost adoptată

Camera Deputaților a adoptat legea care prevede majorarea valorii tichetelor de masă. Potrivit noii reglementări, un tichet poate avea valoarea de cel mult 45 de lei față de 40 de lei, cât este în prezent. 

„Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei”, stipulează un amendament introdus la Camera Deputaților la acest proiect.

Un alt articol prevede că, în situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creșei sau entității asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.

Inițial, proiectul de lege prevedea că începând cu data de 1 ianuarie 2024 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei.

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz.

