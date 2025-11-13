Draftul privind preluarea rafinăriei Petrotel de stat e gata

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a făcut astăzi noi declarații privind preluarea activelor Lukoil, inclusiv rafinăria Petrotel Ploiești, de către statul român.

„Am pus deja draftul unui act normativ care să reglementăm această situație nouă pentru statul român și pentru toate țările care au aceste implicații în urma sancțiunilor impuse de către SUA, în legătură directă și cu cei de la OFAC, în legătură directă și cu compania”, a declarat Bogdan Ivan, întrebat de jurnaliști, joi, în Parlament, despre situația Lukoil, potrivit hotnews.ro.

Acesta a evitat să dea detalii, însă a precizat că documentul va fi aprobat astfel încât să nu existe „perturbații în tot ce înseamnă segmentul energetic din România, să nu fie afectate companiile care au relații comerciale cu această companie și să nu fie o lipsă a combustibililor pe piață”.

În ceea ce privește scumpirea carburanților, Ivan a declarat că și Consiliul Concurenței trebuie „să se pronunțe, să facă o analiză”.

„În momentul de față, nu sunt condiții obiective care să justifice creșterea prețului la pompă. Prin urmare, ar trebui ca instituțiile abilitate să facă aceste verificări, pentru că în momentul de față, pe lângă zona producției interne de combustibili, ave, și importuri masive și avem și o situație foarte clară pe piața de combustibili. Nu suntem în situația în care este Bulgaria care este dependentă în proporție de aproape 100% de rafinăria din Burgas”, a afirmat Bogdan Ivan, potrviti sursei citate.

Președintele Nicușor Dan a declarat ieri că statul român ar trebui să preia activele Lukoil, dar numai pentru o perioadă limitată.