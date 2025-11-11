Guvernul se pregătește să preia rafinăria Lukoil Ploiești și peste 300 de stații de carburanți

În condițiile sancțiunilor economice internaționale impuse Rusiei, situația Lukoil România a devenit critică. Guvernul României nu va cere prelungirea termenului în care intră în vigoare sancțiunile SUA.

Bogdan Ivan, ministrul Economiei, citat de biziday.ro a anunțat că ministerul pregătește legislația “care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibil”.

Bogdan Ivan: ”România trebuie să preia controlul asupra companiei, pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă a celor cinci mii de angajați pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”.

Ministrul Economiei a precizat că România nu va cere prelungirea termenului la care vor intra în vigoare sancțiunile impuse de SUA, care este data de 21 noiembrie

Politico a scris, în weekend, că România și Bulgaria se grăbesc să rezolve situația activelor Lukoil din țările lor, înainte ca termenul să expire. Cele două guverne nu excludeau nici să ceară o derogare.

Săptămâna trecută, traderul petrolier Gunvor a anunțat că își retrage oferta pentru achiziția activelor internaționale ale Lukoil, după ce Departamentul american al Trezoreriei a arătat că grupul este doar o marionetă a Kremlinului.