Pacient căzut de pe targă la Spitalul Județean. Cine e de vină

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Ploiești au avut o primă reacție în urma incidentului petrecut luni, 10 noiembrie, la Unitatea Primiri Urgențe, unde un pacient a căzut de pe o targă

Vă reamintim că luna trecută un alt pacient a intrat în comă după un incident similar.

Citește mai multe detalii aici: Pacient în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier la spitalul județean Ploiești

Cu privire la incidentul înregistrat luni, reprezentanții unității medicale au transmis că evenimentul nu a avut consecințe medicale pentru pacient.

Tot pacientul a fost și cel care le-a explicat cadrelor medicale și cum s-a produs întregul eveniment: în încercarea de a-și aranja hainele, a ajuns la marginea tărgii, moment în care a alunecat și a căzut, potrivit unui comunicat de presă emis de instituție.

„Căderea nu a avut consecințe medicale, neconstatându-se leziuni secundare. Pacientul conștient, cooperant a declarat cadrelor medicale ca s-a mobilizat la marginea tărgii pentru a-și aranja vestimentația, moment în care a alunecat.

În acest sens s-a demarat o anchetă internă în urma căreia întreg personalul aflat în tura respectivă a dat nota explicativă.

În momentul de față se face o analiză și se stabilesc relațiile de cauzalitate care au dus la apariția incidentului.

Ca măsura preliminara s-a decis trimiterea întreg personalului din tura către comisia de disciplină, gradul de vinovăție și amploarea sancțiunilor urmând a fi stabilite e comisie.

De asemenea s-a decis verificarea întregului inventar de tărgi din cadrul spitalului și
retragerea până la remediere în cazul unor eventuale defecțiuni.

Conducerea spitalului va întreprinde tot ce este necesar pentru a menține un standard
ridicat în ceca ce privește calitatea actului medical”, se arată într-un comunicat de presă emis în această după amiază.

