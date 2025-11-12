- Publicitate -
Un pacient a căzut de pe o targă la Spitalul Județean Ploiești

Marius Nica
spitalul judetean de urgenta ploiesti

Un nou incident s-a produs, luni, 10 noiembrie, la spitalul județean de urgență din Ploiești. Un pacient a fost transportat cu o targă defectă și a căzut în timp ce aștepta ca o ambulanță să-l ducă acasă.

La acest articol a contribuit și Oana Stoica.

Pacientul tocmai se externase și aștepta o ambulanță să-l ducă acasă când targa pe care era așezat s-a rupt.

Din fericire, în urma incidentului, bărbatul nu a suferit răni grave.

Contactat de Observatorul Prahovean, managerul spitalului, medicul Sebastian Toma, a declarat:

”Pacientul a fost consultat și reevaluat după incident. Nu a prezentat leziuni. Nu a fost internat. Se realizează o anchetă internă la nivelul unității de primiri urgențe, cu toate cadrele medicale implicate în gestionarea pacientului. Se verifică și cine a dispus să fie folosit patul de transport care era declarat, semnalizat și depozitat ca defect”.

Reamintim că, luna trecută, un pacient a intrat în comă după  un incident similar.

Detalii aici: Pacient în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier la spitalul județean Ploiești

 

