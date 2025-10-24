Pacient în comă, după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier la spitalul județean Ploiești

Un grav incident s-a produs, miercuri, 22 octombrie, în jurul orei 18:30, în curtea spitalului județean de urgență din Ploiești. Un pacient a intrat în comă , după ce a fost scăpat de pe targă de un ambulanțier al serviciului din Câmpina.

- Publicitate -

Din primele informații a reieșit faptul că un pacient de 85 de ani a fost externat din secția de ortopedie a spitalului județean de urgență din Ploiești. Acesta a fost preluat de ambulanța spitalului din Câmpina, unde trebuia să ajungă pentru recuperare medicală.

În timpul efectuării manevrei de transport de către ambulanțier, pacientul a căzut din targă, pe rampa de acces.

- Publicitate -

În urma impactului cu solul, victima a suferit vătămări corporale grave. În prezent, bărbatul este în comă, cu multiple traumatisme, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor de supraviețuire.

”Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, și neglijență în serviciu” a transmis IPJ Prahova, la solicitarea Observatorului Prahovean.

UPDATE comunicatul IPJ Prahova

- Publicitate -

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție nr. 2 Ploiești au fost sesizați, la data de 22 octombrie 2025, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unități spitalicești din municipiul Ploiești.

Aceștia s-au deplasat de urgență la fața locului și din verificările preliminare efectuate la fața locului, a reieșit că un pacient de 85 de ani, ar fi căzut de pe targa de transport, în timpul manevrării acesteia de către un bărbat, pe rampa de acces a unității medicale.

În urma incidentului, pacientul a suferit vătămări corporale, fiind internat pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

- Publicitate -

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, și neglijență în serviciu.