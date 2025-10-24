Accident mortal pe E 85. Un tir a strivit o mașină

Un grav accident rutier s-a petrecut, vineri, pe Drumul European 85, pe raza comunei Drăgușeni din județul Suceava.

O cameră de supraveghere a surprins momentul în care un tir scăpat de sub control strivește o mașină în care se aflau doi oameni.

În urma impactului devastator, șoferul și pasagerul din mașina strivită de tir au murit.

„În urma cercetărilor efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 54 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, în timp ce conducea un autotren cu semiremorcă, din direcţia Drăguşeni spre Cristeşti, ar fi pierdut controlul autovehiculului, moment în care s-ar fi răsturnat pe partea carosabilă şi ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, condus de un bărbat, de 42 de ani, din judeţul Suceava. În urma impactului, a rezultat decesul bărbatului de 42 de ani, cât şi a pasagerului din autoturism, un bărbat de 39 de ani”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iaşi.

Șoferul tirului nu consumase alcool. El va fi cercetat penal pentru ucidere din culpă.

Atenție, imagini cu impact emoțional AICI