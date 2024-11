Interviu cu Cătălin Dragomir: „Cum am ajuns să deschid Crazy Bubble Ploiești? M-a cucerit produsul!”

Crazy Bubble Ploiești este un business local, deschis în sistem de franciză în anul 2022, și care a făcut cunoștință ploieștenilor cu bubble tea-ul, băutura care a revoluționat piața de răcoritoare din întreaga lume. Cătălin Dragomir este numele celui care a riscat și care, până acum, se pare că a câștigat. „Nu am făcut-o pentru bani. Un astfel de business nu îl deschizi pentru bani… Am făcut-o pentru produs care, într-adevăr, m-a cucerit”, a povestit Cătălin în deschiderea discuției.

- Publicitate -

La ora actuală, pe piața de bubble tea din Ploiești, sunt patru competitori. Dar Crazy Bubble Ploiești este cel care s-a deschis primul, cel care „a dat tonul muzicii”. Este, dealtfel, și singurul care are locație de sine stătătoare, în centrul Ploieștiului, în zona pietonală unde, înainte, se aflau „buchiniștii”, celelalte trei fiind amplasate în incinta mall-urilor.

Deși chiar „în buricul târgului”, Cătălin spune că are o problemă de vizibilitate: „Avem o problemă de vizibilitate. Nu suntem vizibili aici”, spune el, iar situația este cauzată în principal de lipsa totală de activitate din centrul orașului. Această stare sperăm însă să se schimbe odată cu schimbarea administrației locale. Și Cătălin speră același lucru pentru că, altfel, se gândește serios dacă va mai prelungi sau nu, din anul care vine, chiria pentru spațiul aflat la parterul blocului din Piața Victoriei.

De la ideea unei francize „5 to Go”, la „Crazy Bubble” Ploiești

Cătălin Dragomir este absolvent al Colegiului Național I.L. Caragiale din Ploiești. Are diplomă de marketing și afaceri economice internaționale și o experiență de peste 20 de ani într-o multinațională. Cu toate acestea, împreună cu soția, au decis, în 2020, că este timpul să încerce și altceva, mai exact să aplice ceea ce au învățat atâția ani în multinaționale, în propria lor afacere. Și, primul gând a fost o cafenea!

- Publicitate -

Au cochetat cu ideea „5 to Go”, fiind un concept modern, care începea să prindă avânt. Identificarea unei poziții bune însă a durat ceva mai mult, pe zona Ploiești fiind deja o franciză a cafenelei. „A durat ceva mai mult să identific o poziție bună și, când am reușit să identific poziția, în zona de sud a orașului, a venit pandemia. S-a închis tot și am renunțat la ideea de a mai deschide o franciză „5 to Go”, a povestit Cătălin.

Decembrie 2021 a fost însă momentul în care a descoperit o altă cale de a-și deschide propria afacere.

Întâlnirea cu un prieten, din Sibiu, care tocmai își luase o franciză Crazy Bubble acolo, i-a dat imboldul de care avea nevoie. „Am mers cu el și am văzut nebunia… Era o nebunie, efectiv! Oameni stând la coadă, entuziasmul, felul în care spărgeau paharele… cum se pozau… reacțiile. A fost ceva WOW!”, povestește Cătălin despre momentul în care a realizat de fapt ce putere are acest trend care, la vremea respectivă, era nou intrat pe piața din România.

A încercat, în seara aceea, să „dea vina” pe Sibiu, pe oraș, pe centrul de acolo, pe oamenii de acolo… pe seară. A doua zi însă s-a dus din nou acolo, dimineață, și a găsit aceeași nebunie frumoasă. „Vreau să fac chestia asta!”, și-a spus atunci și… acela a fost începutul.

- Publicitate -

A fost surprins să constate că această cultură, a bubble tea-ului, era deja pe val de multă vreme, în toată lumea, iar în Europa pătrunsese deja de 15 ani. În România existau însă doar câteva magazine deschise, în marile orașe: București, Cluj, Timișoara, Sibiu… În Ploiești însă nici măcar nu se auzise de bubble tea.

„Cred că este un val care se ridică și pe care vreau să mă urc!”, și-a spus Cătălin atunci și a început demersurile pentru a deschide primul magazin de bubble tea din Ploiești: Crazy Bubble.

Cătălin Dragomir: „A fost o nebunie pentru care n-am fost pregătiți”

Au început prin a căuta o locație, a-și face un plan de afaceri și, abia după ce au pus toate detaliile la punct, au dat drumul afacerii.

- Publicitate -

Magazinul Crazy Bubble Ploiești și-a deschis porțile pe data de 22 mai 2022, deci cu aproape doi ani și jumătate în urmă. „A fost o nebunie pentru care nu am fost pregătiți! Aș fi ipocrit să spun că nu-mi doream să am parte nebunia aia, dar nu m-am gândit niciodată! Se stătea la coadă câte o oră, o oră și jumătate. Erau clienți care stăteau la coadă, dura o oră până ajungeau, își luau băutura și se așezau imediat cu ea la coadă ca, până termină băutura, să le vină iar rândul. A fost o nebunie de nedescris! (…)”, își amintește Cătălin Dragomir.

Momentul a fost unul care a animat, pentru puțin timp, centrul Ploieștiului. „Lumea venea, filma și poza (…). Centrul Ploieștiului, Ploieștiul în sine nu mai văzuse așa o nebunie cred că de la deschiderea McDonalds (…). Pentru un business mic, de 25 de metri pătrați, nu mai reușise nimeni să creeze acea emulație pe care am creat-o noi…”. Era primul magazin de bubble tea din Ploiești: „Noi am creat, o spun cu toată asumarea, piața asta în Ploiești, de consumatori de bubble tea!”

Dar nu a durat mult…

- Publicitate -

Locația din centrul Ploieștiului este cam… invizibilă

Locația aleasă a fost gândită pe termen lung, în speranța că polul magnetic Ploieștiului se va muta în centrul lui. De fapt, unde ar trebui să fie de drept, nu în mall, unde este acum. „Așa am gândit-o dar iată că, intrăm în al treilea an și nu s-a schimbat nimic… Speranțele sunt de acum încolo…”, spune Cătălin. Este evident dezamăgit de lipsa de viziune a autorităților locale ploieștene care nu par a avea soluții pentru a reda ploieștenilor centrul orașului.

Micile scuaruri, rămase în urma demolării buchiniștilor, ar fi locuri ideale pentru mici terase prin intermediul cărora orașul ar prinde viață. „Eu mi-aș dori să pot să închiriez două scuaruri, să am zece mese afară, pe care să le gestionez în sezon…”. Dar cine să facă? Cine să vadă? În plus, în acea zonă este o mare problemă cu lipsa toaletelor, care au fost desființate.

„Am fost la DSP să vorbesc, să spun ce vreau să fac, și am întrebat ce-mi trebuie. Și doamna de acolo mi-a zis clar: toaletă! (…) Pentru că nu este toaletă în zonă, funcționăm în regim „to go”, iar mesele de afară sunt terasa de întâmpinare”, explică antreprenorul problemele cu care se confruntă în Ploieștiul anului 2024.

- Publicitate -

Se gândește la un parteneriat public-privat cu Primăria Ploiești, care să construiască o toaletă, el să plătească administrarea toaletei, iar clienții lui să se deservească de aceea. Are idei, dar așteaptă să vadă dacă are cu cine să le pună în practică. Știe, „vede” cum centrul Ploieștiului se poate dezvolta, organic, așa cum s-au dezvoltat și centrele altor orașe din țară.

Dar are nevoie de ajutor din partea autorităților.

„Nu poți face nimic aici. Nu poți să aduci industria HoReCa aici pentru că nu ai toaletă! Sau aduci, dar mari, care să-și permită o toaletă. Eu nu pot să bag 20.000 de euro într-o toaletă, când am băgat 20.000 în toată locația!”, spune Cătălin. Și ca el sunt și alți câțiva mici antreprenori, care au businessuri în aceeași zonă, și care așteaptă și ei ca administrația locală să facă ceva. Sau, dacă nu face, să anunțe clar acest lucru și oamenii să poată decide dacă mai rămân sau nu cu afacerile acolo.

Este convins că, odată dezvoltată zona, ar veni și alții ca el, lângă el și, împreună, organic, ar transforma centrul Ploieștiului iar ploieștenii ar începe, ușor-ușor, să iasă în oraș, în centru, la ei acasă.

- Publicitate -

Își dorește ca pe piața de bubble tea din Ploiești să fie doar produse de calitate superioară. De ce? Simplu. Pentru că un client care a gustat o dată un bubble tea de calitate slabă, va avea tendința să considere că toate sunt la fel, și atunci să nu mai încerce și din altă parte. „Sunt în situația în care mi-aș dori o competiție care să aibă un produs bun. De ce? Pentru că, pe de o parte, m-ar stimula pe mine să fiu și mai bun, pe partea cealaltă se creează vorba în piață că bubble tea-ul este un produs mișto, și asta ne-ar ajuta”, este de părere Cătălin Dragomir.

Cafeaua de la Crazy Bubble Ploiești este una dintre cele mai bune de pe piața din oraș

„Cum am ajuns să deschid Crazy Bubble Ploiești? M-a cucerit produsul!”, spune Cătălin. În plus: „Am avut viziunea asta că, în acest oraș gri, cred că ar prinde bine un strop de culoare!”, adaugă el.

La început locația din Ploiești era foarte colorată, amenajată pentru segmentul de tineret căruia i se adresa băutura. Dincolo de culori, avea anime-uri pe pereți, ceea ce, într-un fel, ținea alte categorii departe și reprezentanții acestora nu aveau imboldul de a intra în magazin.

La momentul apariției pe piață, bubble tea-ul era considerat un produs destinat copiilor sau tinerilor, din această cauză și locațiile erau gândite să arate primitor strict pentru aceeași categorie de vârstă. „Eu nu am vrut să mă mulțumesc doar cu atât!”, spune Cătălin.

Realizând faptul că se adresează unui segment de piață totuși limitat, a încercat să schimbe cumva publicul țintă.

„Ce este ok pentru un tânăr de 12 ani, nu este ok pentru unul de 19 ani sau pentru o familie de 40 de ani”, a gândit el.

Atunci au început să se axeze pe două direcții. Prima a fost educarea clienților în sensul că bubble tea-ul nu este doar un produs destinat tinerilor, ci poate fi consumat și de adulți. „Nu e ușor să convingi o persoană de 45 de ani că e cool produsul, că e bun!”, spune râzând Cătălin. Dar a reușit…

A doua direcție a fost cea de a reamenaja locația astfel încât să devină mai caldă, mai primitoare, ba chiar să aducă puțin cu o cafenea. De ce? Pentru că, pe lângă produsul de bază, bubble tea-ul, era nevoie și de altceva: de cafea! „Dacă vrei să atingi și o altă categorie de clienți, trebuie să vii în întâmpinarea lor cu un produs de interes pentru ei. Iar acel produs este, în principal, cafeaua!”, spune antreprenorul.

Pe partea de cafea competiția este mult mai mare

Dacă pe segmentul de bubble tea, produsul celor de la Crazy Bubble nu prea are concurență în Ploiești, la cafea stau altfel lucrurile, pe piață fiind deja cafenele cu produse bune, foarte bune, iar unele chiar de top.

„Competiția pe partea de cafea este mult mai puternică. Vorbim de cafenele deja consacrate, vorbim de cafenele de specialitate (…) În toată piața asta am încercat să ne facem și noi loc!”, explică Dragomir. Și au reușit.

„Eu spun că am o cafea foarte bună, (…) avem una dintre cele mai bune cafele din zona centrală a orașului, și, totodată, la un preț cinstit”, spune Cătălin.

Și da, are dreptate, la Crazy Bubble se bea o cafea chiar foarte bună.

În ceea ce privește prețul, segmentul Arabica este între 6 și 12 lei. Dar, pentru tinerii care nu au un buget așa generos, există un sortiment de cafea foarte bună, la doar 4 lei. Aceasta se găsește la ei sub denumirea de „cafea student”. „Prin aceasta am încercat să targetăm clienții tineri, care nu au posibilități financiare foarte mari și care consumă cafea „de la aparat” (…). Decât să dea 2 lei pe o băutură cu cafea, mai bine să dea 4 lei pe o cafea care chiar e cafea”, spune antreprenorul.

Și-au făcut mai greu loc în piață pentru că aproape doi ani de zile au fost cunoscuți ca o locație unde se consumă doar bubble tea. Dar, încet-încet, își atrag clienții și pe partea de cafea, semn că ceea ce fac este într-adevăr bine, bun și de calitate. Fiecare client de cafea l-au câștigat în parte, zi de zi, om cu om. Dar, iată, că se poziționează bine pe o piață unde chiar au concurență.

Pe timp de vară au avut o colaborare cu un business de familie, din Prahova, care produce înghețată artizanală, un produs foarte bun, de calitate, și vor să se extindă pentru că „este loc de mult mai mult”. „Încercăm mereu să avem și altceva pe lângă”, spune Cătălin Dragomir.

Revenind la bubble tea…

La Crazy Bubble Ploiești, dacă nu îți place băutura, nu o plătești. Da, pare neverosimil, dar așa este.

Cei doi antreprenori au avut curajul să riște încă de la început, știind calitatea produsului pe care îl vând. Celor care nu știu ce să aleagă, le oferă consultanță. În plus, își permit să riște și să spună „Dacă nu îți place băutura noastră, nu o plătești”. Și nu au avut prea multe astfel de cazuri în cei doi ani și jumătate de funcționare. „Cred că au fost doar vreo cinci persoane, le numeri pe degetele de la o mână…”, spune Cătălin, semn că publicul căruia i se adresează bubble tea-ul este unul de calitate.

În plus, filosofia lor este aceea că nu trebuie să vină un client, să cumpere un bubble tea și să îi ia banii pentru acesta. Ei consideră că un client trebuie să vină, să-și ia un bubble tea și să-i placă. Să-i placă atât de mult încât să revină și, mai mult, să spună și prietenilor că a băut un bubble tea care i-a plăcut.

„Sustenabilitatea businessului meu nu constă în faptul că tu ai venit azi și ți-ai luat un bubble. Nu! Constă în faptul că tu ai venit azi, ți-ai luat un bubble care ți-a plăcut atât de mult încât vrei să vii și mâine! (…) Pentru mine este foarte important să-ți fac o băutură care să-ți placă!”, consideră antreprenorul.

„Eu știu că produsul pe care noi îl comercializăm nu este un produs ieftin. Știu și îmi asum. Și atunci, trebuie să ofer ceva de banii ăia! Noi punem foarte mare preț pe banul clientului!”, mai completează acesta.

„Bula” Crazy Bubble Ploiești și implicarea în comunitate

Cu timpul cei doi antreprenori și-au format clienții, și i-au triat fără să facă discriminare astfel că, alături, le-au rămas doar cei asemănători lor. „Am creat un fel de bulă”, crede Cătălin. Au preferat să piardă clienți de o anumită calitate, și să se lipsească de încasările de la ei, în favoarea unei atmosfere frumoase, intime.

Clienții lor le-au devenit prieteni și, totodată, au devenit prieteni între ei, ceea ce, pentru comunitatea de aici, din Ploiești, este foarte important. „Noi chiar am creat o comunitate!”, afirmă cei doi.

Viitorul Crazy Bubble depinde mult de autoritățile locale și de ce planuri au acestea pentru zona centrală. La momentul actual, locația este într-o zonă destul de puțin circulată, fiind neatractivă din niciun punct de vedere.

„Încă suntem lideri de piață, încă există planuri de viitor! Nu vreau să mă opresc! Nu vreau să mă opresc pentru că îmi place ceea ce fac! Îmi place felul în care interacționez cu comunitatea, îmi place ce am reușit să facem pentru comunitate până acum, vrem să facem și mai mult!”, spune Cătălin Dragomir.

Și adevărul este că spusele lui se văd în viața de zi cu zi. Crazy Bubble este implicat în fel de fel de proiecte pe care le susține, mai ales pe partea de educație.

Bazarul Copiilor, Asociația Ai Carte, sunt doar două dintre proiectele pe care Crazy Bubble le-a susținut. Și vrea să continue. „Este greu să chemi pe cineva la tine la masă, dacă masa ta e goală. Ca să faci mai mult, clar trebuie să crești. (…) Și nu este ușor să crești când vine vorba de un business mic cu un produs care acum trei ani nici nu exista!”, mai spune Cătălin.

Succesul de care Crazy Bubble Ploiești se bucură este evidențiat și în parteneriatele pe care aceștia sunt chemați să le încheie la diverse evenimente. Ironic, sunt chemați mai mult la evenimentele din București decât la cele din Ploiești. Dar nu este timpul pierdut, speră că se vor dezvolta și aici.

Cătălin Dragomir nu a pornit acest business pentru bani. Și asta se vede. Se vede în respectul față de client, în atitudinea lui față de produs și în gradul lui de implicare în proiectele din comunitate. Vrea să continue povestea Crazy Bubble în Ploiești și speră că va putea. La ora actuală, Crazy Bubble este liderul în Ploiești pe piața de bubble tea și… povestea merge mai departe!

Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Crazy Bubble, și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Crazy Bubble nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.