Cum e la târgul BluJoy de la Biblioteca Județeană din Ploiești

Sâmbătă, 11 octombrie 2025, la Biblioteca Județeană Nicolae Iorga din Ploiești are loc târgul Blujoy, de produse tradiționale și creații handmade, organizat de BluJoy – Bucuria Familiei, în parteneriat cu instituția amintită. Târgul e deschis până la ora 19:00.

Încă de la primele ore, ploieștenii au venit să vadă cum se desfășoară și ce se găsește acolo. Bijuterii, haine, produse tradiționale, sau obiecte decorate manual în cel mai autentic mod, sunt doar câteva propuneri din „oferta” evenimentului.

Târgul se adresează, în principal, familiilor cu copii. Astfel, pentru cei mici sunt organizate ateliere gratuite cum ar fi: Misterele Pământului, Face Painting, Povestea dinozaurilor și altele pentru interesul celor mici.

În afară de atelierele organizate la ore fixe, cei mici au posibilitatea de a vedea și de atinge diverse tipuri de roci și de a admira creațiile artizanilor prezenți în spațiile Bibliotecii Județene Nicolae Iorga.

Evenimentul a început la ora 11:00 și se desfășoară pe tot parcursul zilei, până la ora 19:00. Intrarea este gratuită, ca și participarea copiilor la ateliere.

Printre parteneri se numără Teatrul Ancuța, care oferă activități pentru copii, dar și Crazy Bubble – coffee & bubble tea.

