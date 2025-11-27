Dragoș State a ajuns pe cel mai înalt munte din Noua Zeelandă

Ascensiunea pe Aoraki, cel mai înalt munte din Noua Zeelandă, este doar un deziderat pentru cei mai mulți români iubitori ai muntelui. Distanța mare până în Noua Zeelandă, dificultatea foarte ridicată a traseului, fac din acest vârf unul aproape imposibil de atins pentru majoritatea.

Dar luni, 24 noiembrie 2025, prahoveanul Dragoș State, șeful Salvamont Cheia, a dus steagul României până pe Aoraki și a vrut să împărtățească cu cititorii Observatorului Prahovean această experiență unică.

„Înălțându-se spre cerul larg deschis al munților Mackenzie, vârful impunător Aoraki/Mount Cook atrage vizitatori din întreaga lume care vin să-i admire priveliștea spectaculoasă. Vârful dominant se înalță la 3.724 de metri (12.218 picioare), revendicând titlul de cel mai înalt munte din Noua Zeelandă.

Numit „Aoraki” de către tribul Ngai Tahu, maori iwi din Insula de Sud, care se traduce prin „spărgător de nori”. Acesta este unul dintre cei 29 de munți de peste 10.000 de picioare care alcătuiesc Alpii de Sud, accidentați, dar maiestuoși. Aceștia care se întind de-a lungul Insulei de Sud și fac parte din Parcul Național Aoraki/Mount Cook.

Muntele și-a primit numele european, Mount Cook, de la căpitanul J.L. Stokes în 1851. În timp ce naviga pe coasta de vest a Noii Zeelande, a zărit vârful, numindu-l în onoarea exploratorului și descoperitorului englez al Noii Zeelande, căpitanul James Cook”, a detaliat, pentru Observatorul Prahovean, Dragoș State.

Peripeții încă de la plecare

Miercuri, 19 noiembrie 2025, grupul de români, din care face parte și Dragoș State, a încercat să zboare spre Noua Zeelandă, cu un zbor al companiei aeriene British Airways. „Am încercat să zburăm în Noua Zeelandă dar ne-a fost refuzat boardind-ul la British Airways pentru că nu am luat NzeTA (viza pentru intrarea în Noua Zeelandă – n.r.) la timp”.

Astfel că au reușit să plece abia joi, 20 noiembrie, cu Emirates. Au făcut nu mai puțin de 25 de ore până la Auckland. După ce vineri au avut o zi de pauză, sâmbătă, 22 noiembrie, au zburat spre Christchurch. „Am avut parte de zero somn în 30 de ore. Am mers până la cazare cu autoturismul, unde am reușit să prindem 6 ore de somn”, a povestit salvamontistul prahovean.

Duminică, 23 noiembrie, după un drum de 3 ore cu mașina până la Mount Cook, au zburat cu un elicopter până pe Plateau Hut, la altitudinea de 2.200 de metri. Aici au reușit să prindă câteva ore de somn, de la ora 18:00 până la ora 23:00.

Rătăciți pe un vârf periculos

Luni, 24 noiembrie 2025, echipa de cățărători a plecat spre vârf. Dragoș State, împreună cu Geo Badea, de la Salvamont Dâmbovița, au reușit să atingă ceea ce mulți doar visează: Vârful Aoraki.

„La ora 00:48 am plecat spre vârf. La ora 11:00 am ajuns pe Vârf, după un traseu foarte greu, tehnic, de 9 kilometri, cu 1700 de metri diferență de nivel”, a povestit Dragoș State.

Drumul de întoarcere a reprezentat o mare provocare pentru alpiniști. „Am avut parte de o rătăcire la rapelurile pe summit rock. A urmat apoi trecerea dificilă pe sub Gun Barrels, care sunt două vâlcele pe care curg bolovani și bucăți de gheață”, a mărturisit Dragoș.

Dificilă a fost și în continuare și trecerea peste avalanșe curse pe potecă în crevasele ghețarului Linda. „A fost greu și în ultimii doi kilometri, să mergi prin zăpada moale în care efectiv te afundai”, a mai povestit el.

Dar au trecut cu bine peste toate și, astfel, la ora 19:15 erau înapoi la cabana de unde plecaseră, și unde îi aștepta pentru asistență Bogdan, fratele lui Dragoș.

„Am avut noroc de vreme bună, am prins o fereastră. De obicei vremea se strică foarte repede aici”, a concluzionat Dragoș State. Duminică, 30 noiembrie 2025, românii se întorc acasă după ce au reușit să cucerească vârful emblematic al Noii Zeelande.

Vârful Aoraki, unul foarte periculos

Ascensiunea pe Vârful Aoraki este, din spusele specialiștilor, foarte dificlă în primul rând din cauza faptului că traseele sunt, în cea mai mare parte, tehnice.

„Muntele este destul de tehnic și periculos dar deosebit de frumos. Se merge pe ghețar cu crevase și se traversează pante abrupte pe sub seracuri (ghețari suspendați).

Traseul prezintă pasaje de cățărare pe gheață și stâncă, zone foarte expuse, o calotă glaciară foarte dură în zona vârfului, unde orice alunecare poate fi fatală. Și toate astea pe ruta clasică, considerată cea mai ușoară”, a povestit Dragoș State pentru Observatorul Prahovean.

Prezența impresionantă a Muntelui Cook, cu Vârful Aoraki, nu lasă nicio îndoială cu privire la motivul pentru care este considerat unul dintre cele mai emblematice repere naturale din Noua Zeelandă.

Puțini români au ajuns acolo. Dragoș State este unul dintre ei și prahoveanul, îndrăgostit de munte, consideră că, în acest fel, și-a îndeplinit un mare vis.

Dragoș State este șeful Salvamont Cheia și, totodată, proprietarul AlpAcces, un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei internaționale. Prahoveanul, pasionat de munte, este inițiatorul mai multor proiecte care au ca scop promovarea muntelui, a traseelor montane și a educației oamenilor în ceea ce privește respectul față de munte.