Pactul pentru tramvaie noi la Ploiești, o minciună politică

Jurnaliștii Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au dezbătut la podcastul Observatorul Prahovean LIVE cum s-a transformat pactul pentru tramvaie noi în Ploiești, într-o minciună politică.

Pe 10 septembrie, liderii locali ai PSD, Mișcarea Noi, Ploieștenii, PNL, AUR, USR, Forța Dreptei, în frunte cu primarul Mihai Polițeanu, Virgiliu Nanu și Mircea Roșca, anunțau un pact pentru ploieșteni.

Era vorba de un protocol prin care ar fi trebuit găsite soluții de finanțare pentru două proiecte importante: cumpărarea a 20 de tramvaie noi și amenajarea unui parc în zona UPG.

După aproape trei luni, acel pact nu a mai fost semnat, iar cele două proiecte au rămas în ”aer”.

În podcastul Observatorul Prahovean de joi, 27 noiembrie, jurnaliștii Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au prezentat preocupările liderilor locali politici, altele decât cele pentru binele ploieștenilor, cum ar fi implicarea acestora în campania electorală pentru Primăria Capitalei !?

Alte teme abordate în emisiune au fost:

PSD Ploiești este îngrijorat de roata panoramică, dar nu vede dezastrul de pe șantiere

Poluarea din Ploiești, combătută pe hârtie

Proiectul APTC -Trăiește la volan! ajunge în liceele din Ploiești

Înregistrarea emisiunii este disponibilă aici: