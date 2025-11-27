- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEmisiuni

Pactul pentru tramvaie noi la Ploiești, o minciună politică

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean
pact ploiesti

Jurnaliștii Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au dezbătut la podcastul Observatorul Prahovean LIVE cum s-a transformat pactul pentru tramvaie noi în Ploiești, într-o minciună politică.

- Publicitate -

Pe 10 septembrie, liderii locali ai PSD, Mișcarea Noi, Ploieștenii, PNL, AUR, USR, Forța Dreptei, în frunte cu primarul Mihai Polițeanu, Virgiliu Nanu și Mircea Roșca, anunțau un pact pentru ploieșteni.

Era vorba de un protocol prin care ar fi trebuit găsite soluții de finanțare pentru două proiecte importante: cumpărarea a 20 de tramvaie noi și amenajarea unui parc în zona UPG.

- Publicitate -

După aproape trei luni, acel pact nu a mai fost semnat, iar cele două proiecte au rămas în ”aer”.

În podcastul Observatorul Prahovean de joi, 27 noiembrie, jurnaliștii Marius Nica, Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au prezentat preocupările liderilor locali politici, altele decât cele pentru binele ploieștenilor, cum ar fi implicarea acestora în campania electorală pentru Primăria Capitalei !?

Alte teme abordate în emisiune au fost:

- Publicitate -

PSD Ploiești este îngrijorat de roata panoramică, dar nu vede dezastrul de pe șantiere
Poluarea din Ploiești, combătută pe hârtie
Proiectul APTC -Trăiește la volan! ajunge în liceele din Ploiești

Înregistrarea emisiunii este disponibilă aici:

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Pute în Ploiești de mori! De ce legea mirosului nu poate fi aplicată

Marius Nica Marius Nica -
Deși Legea mirosului a fost adoptată încă din 2020,...

Povestea românului care promovează Prahova turistică în Spania

Corina Matei Corina Matei -
Iulian Gabriel Neagu, cunoscut în Spania ca „Julian de...

Andrei Radu: „Cel mai fain e rolul în care nu mă regăsesc deloc”

Luiza Toboc Luiza Toboc -
Dacă ar fi fost să se ia după visurile...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -