Cazul spitalului CFR Ploiești: ”Cadrele medicale vor să plece”

Spitalul CFR Ploiești ar putea trece în subordinea Spitalului Județean de Urgență ca „secție exterioară”. Propunerea a fost făcută de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, parlamentar PSD de Prahova.

Conferențiarul universitar Mihai Apostolache a fost invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de miercuri, 26 noiembrie, având ca temă situația spitalului CFR Ploiești.

Acesta a criticat intenția de transformare a spitalului într-o secție exterioară a județeanului și a pledat pentru menținerea personalității juridice.

În plus, această schimbare ridică numeroase semne de întrebare privind autonomia, calitatea serviciilor și viitorul unității medicale.

”Angajații de la Spitalul CFR Ploiești vor să plece în sistemul privat pentru că nu acceptă să fie preluați de spitalul județean. În loc să fie dat ca exemplu de bune practici ei vor să-l închidă și să-l transforme într-o secție exterioară!” a declarat Apostolache.

Reamintim că acesta a lansat o petiție online intitulată ”Mențineți Spitalul CFR Ploiești ca Unitate Medicală de Sine Stătătoare – STOP Comasării cu Spitalul Judetean de Urgență „Dr. Constantin Andreoiu”, care a fost semnată până acum de peste 3200 de persoane.

Înregistrarea emisiunii poate fi urmărită aici: