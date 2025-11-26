Ziariști bruscați în Parlament. Reacția Guvernului: „Regretăm”

După ce un ofițer de presă din cadrul Executivului a bruscat, astăzi, pe holurile Parlamentului, jurnaliștii care doreau să ia declarații premierului Ilie Bolojan, instituția Guvernului a avut o primă reacție și și-a exprimat „regretul pentru excesul de zel” al angajatului de la Palatul Victoria. Acesta urmează să fie verificat din punct de vedere disciplinar. (VIDEO la finalul textului)

Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat, pe holurile Parlamentului, ziariștii care doreau să ia declarații premierului Ilie Bolojan, potrivit imaginilor publicate de jurnalistul Marco Badea. (vezi video la finalul textului).

La scurt timp după incident, Guvernul României a avut următoarea reacție:

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta.

Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat. Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei.”