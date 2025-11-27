Când ar putea fi înlocuit gazonul stadionului Ilie Oană

Aflat într-o stare avansată de degradare, gazonul de pe stadionul Ilie Oană din Ploiești ar putea fi înlocuit abia în vara anului viitor.

- Publicitate -

Ultimul meci al naționalei de fotbal de la Ploiești, cel cu San Marino, din preliminariile Campionatului Mondial de Fotbal 2026, a demonstrat, dacă mai era nevoie, cât de necesară este schimbarea gazonului de pe stadionul Ilie Oană.

Fotbaliștii antrenați de Mircea Lucescu au ”înotat” în bălțile formate ca urmare a ploii abundente, sistemul de drenaj fiind complet depășit.

- Publicitate -

În ultimii ani, iarba a dispărut în multe locuri sub crampoanele fotbaliștilor, fiind înlocuită cu brazde de noroi. ”Un teren numai bun de cultivat cartofi”, după cum spunea, odată, un suporter al Petrolului.

Surse din administrație susțin că schimbarea gazonului, dar și reparațiile sistemelor de drenaj și degivrare vor fi programate în vara anului viitor. Mai precis la finalul campionatului de fotbal, în luna mai, pentru ca echipa Petrolul să nu fie nevoită să joace în deplasare și meciurile de pe teren propriu.

Până atunci, în baza studiului de fezabilitate care a fost finalizat în această toamnă, primăria va trebui să bugeteze investiția evaluată la aproape o jumătate de milion de euro și să facă procedura de achiziție.

- Publicitate -

Reamintim că, de la inaugurarea stadionului Ilie Oană, care a avut loc pe 25 septembrie 2011, gazonul nu a fost schimbat complet până acum, ci doar ”cârpit”.