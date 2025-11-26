Povestea românului care promovează Prahova turistică în Spania

Iulian Gabriel Neagu, cunoscut în Spania ca „Julian de Transilvania”, este un român stabilit în Peninsula Iberică în urmă cu 15 ani. În prezent, acesta promovează România printre spanioli, ca fiind o destinație turistică de excepție. Românul, originar din Hunedoara, este și autor al unei serii de ghiduri turistice despre România, scrise cu scopul de a prezenta țara noastră ca destinație de vacanță pentru spaniolii dornici de călătorii.

La început s-a axat pe zona Transilvaniei dar, din 2025, a inclus și Prahova, alături de Vâlcea și alte județe, în prezentările sale. Pe lângă ghidurile lansate, românul organizează expoziții de pictură și sculptură, în colaborare cu Asociația Balada.

Astfel, la începutul anului 2025, în colaborare cu Asociația Balada, Iulian Neagu a inaugurat în Gijon expozitia „EXPO BALADA 2025”, o demonstrație colectivă de fotografie, costume populare și pictură, reunind patru artiști români și spanioli. Expoziția a scos în evidență asemănările culturale dintre Prahova și Asturia, prezentând peisaje și tradiții care reflectă o profundă apropiere vizuală și spirituală între cele două țări: România și Spania.

Observatorul Prahovean l-a contactat pe Iulian Neagu pentru a-i afla povestea și pentru a vedea cum a reușit acesta să aducă spaniolii mai aproape de România.

„Am plecat din România în 2010, împreună cu soția și fetița noastră, care, pe atunci, avea un an. Am plecat în căutarea unui trai mai bun și am lucrat, în primii ani, la îngrijirea persoanelor vârstnice din nordul Spaniei. Apoi, timp de 10 ani, am fost barman”, și-a început povestea Iulian Neagu.

Promovarea României, și a Prahovei, modul în care Iulian își arată dragostea de țară

Ceea ce a început, în urmă cu cinci ani, cu timiditate, a devenit acum, în 2025, un mod de viață. Din dragoste pentru țara unde s-a născut, Iulian Neagu, a ajuns în Spania să promoveze România ca destinație turistică și culturală pentru spanioli.

De-a lungul anului 2025, acesta a coordonat și organizat numeroase expoziții de fotografie, pictură, sculptură, ceramică, costume populare și ouă pictate, având ca principal obiectiv prezentarea artei, tradițiilor, obiceiurilor și peisajelor Prahovei într-un mod accesibil și atractiv pentru publicul spaniol.

„Colaborăm acum cu autoritățile locale de aici, din Spania, și, prin evenimentele și expozițiile pe care le organizăm, vrem să aducem publicul spaniol mai aproape de România”, a declarat românul pentru Observatorul Prahovean. Tocmai din acest motiv, toate materialele informative pe care le concepe, fie că este vorba de ghiduri sau de broșuri, sunt în limba spaniolă.

Expozițiile lui Julian de Transilvania, din ce în ce mai dese

Astfel, în primăvara acestui an, Iulian Neagu a organizat o expoziție de ouă încondeiate tradiționale din România, desfășurată în două orașe din Asturias: Gijón și Langreo. Publicul spaniol a putut descoperi, cu această ocazie, asemănările dintre motivele decorative ale ouălor pictate românești și cele din Asturia, un dialog artistic care a atras un număr impresionant de vizitatori și a stârnit interesul presei locale.

„În Piața Primăriei din Gijón, în această primăvară, au fost expuse costume populare prahovene, ouă pictate și fotografii cu peisaje din Prahova. În Piața Artizanală din Gijón ouăle pictate, picturile și costumele populare prahovene, au fost foarte apreciate de spanioli!”, a povestit Iulian Neagu.

În vara anului 2025, românul a fost invitat să expună în prestigioasa Villa Magdalena din Oviedo, prezentând expoziția sa personală „Transilvania la fel de frumoasă ca și Asturia”. În cadrul acesteia, au fost expuse fotografii cu peisaje spectaculoase din Prahova, menite să arate că frumusețile naturale ale țării noastre se pot compara oricând cu cele din Asturias — regiune denumită pe bună dreptate „Paradisul Natural al Spaniei”.

Toamna anului a adus o nouă realizare importantă: „Expo Asturias și Transilvania înfrățite”, găzduită la Galeria de Artă ABBA din Gijón.

Această expoziție colectivă de pictură, sculptură, ceramică și fotografie a reunit șase artiști români și spanioli care au prezentat lucrări inspirate din asemănările remarcabile dintre cele două regiuni: gastronomie, peisaje, tradiții și istorie comună.

Evenimentul s-a bucurat de un mare succes, fiind vizitat de reprezentanți ai mai multor primării, artiști spanioli și numeroși iubitori de artă, toți arătându-se impresionați de apropierea culturală dintre Asturias și Transilvania.

„Am inclus și Prahova în aceste expoziții ale noastre deoarece județul este apropiat de Transilvania și se bucură de similarități cu această regiune. În plus, vine cu propria colecție de materiale autentice, porturi populare, care fac mai variată oferta culturală”, spune promotorul României în Spania.

Planurile pentru perioada următoare includ mai multe expoziții și oameni de valoare

Pentru iarna acestui an, Iulian Neagu pregătește, alături de Centrul Cultural Balada, organizarea „Premiilor Balada”, un eveniment în cadrul căruia vor fi premiați poeți, scriitori, cântăreți, influenceri, asociații, colective și politicieni care au promovat cultura, sau au colaborat cu centrul cultural.

De asemenea, în cadrul acestui eveniment internațional, se va organiza o nouă ediție a expoziției „Asturias și Transilvania înfrățite”, care va reuni 11 artiști spanioli și români. Aceștia vor veni cu lucrări de fotografie, pictură, ceramică și sculptură, prezentate în Galeria de Artă a Centrului Cultural Balada.

Artiștii invitați din Spania vor fi: Paco Cao (artist internațional din Asturia ce locuiește în SUA), Amelia Encinas (pictoriță), Luis Marcos (pictor), Lilian Azañon Fernandez (pictoriță), Oscar Garcia (pictor), Ricardo Cotarelo (sculptor & pictor) și Paulino Dominguez Garmon (fotograf).

Artiștii din România vor fi: Emil Matei (pictură), Angela Mit Belu (pictură), Iuliana Elena Neagu (pictură) și Iulian Gabriel Neagu (fotografie).

Pe lângă aceste expoziții, în colaborare cu Centrul Cultural Balada, Iulian Gabriel Neagu a organizat lansări de carte, festivaluri folclorice, evenimente gastronomice și concursuri de poezie, multe dintre ele incluse în seria culturală „Asturias și Transilvania înfrățite”, un proiect ambițios ce are ca scop consolidarea legăturilor culturale dintre cele două regiuni.