Câte persoane cu handicap lucrează la stat, în Ploiești

Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilități este dificilă, susțin reprezentanții acestora. Deși statul acordă facilități pentru angajarea lor, și, de cealaltă parte, impune sancțiuni pentru nerespectarea obligației legale de a angaja un procent de persoane cu dizabilități din numărul total al salariaților, firmele private preferă să plătească sancțiunile impuse.

De multe ori, firmele private sunt judecate pentru această decizie dar iată că nici statul nu procedează altfel. Așa cum reiese din comunicările oficiale ale instituțiilor locale din Ploiești, majoritatea preferă să plătească la stat contribuții decât să angajeze persoane cu dizabilități.

Din toate instituțiile analizate în Ploiești, niciuna nu respectă obligația legală de a avea minim 4% din numărul total de angajați persoane cu dizabilități. Din cele au ca angajați persoane cu handicap, numărul acestora este sub o treime, de cele mai multe ori, față de minimul impus de lege.

Parcul Constantin Stere nu are niciun angajat cu handicap, ar trebui să aibă 6

La Parcul Memorial „Constantin Stere” Ploiești nu lucrează nicio persoană cu dizabilități. Potrivit site-ului Primăriei Ploiești, administrația parcului are un număr de 143 de angajați.

Potrivit Legii 448/2006, 4% din numărul acestora, adică 6 angajați, ar trebui să fie persoane cu dizabilități.

„Serviciul Public de Interes Local „Administrația Parcului memorial Constantin Stere” Ploiești, nu are încadrate persoane cu dizabilități. În schimb, instituția achită contribuția corespunzătoare la bugetul de stat, conform art.78, alin.(3) din legea nr.448/2006 privind protecția drepturilor persoanelor cu handicap”, au transmis reprezentanții parcului.

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești are un angajat cu handicap, ar trebui să aibă 5

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, potrivit informării transmise, are un număr total de 142 de angajați. Din aceștia, o singură persoană cu dizabilități este încadrată în muncă, din 5, cât este cerința legală.

Așa cum reprezentanții SPFL Ploiești recunosc, „procentul de 4% din numărul total de angajați, conform art.78 alin.(2) din Legea nr.448/2006 nu este întrunit”. Dar totodată, aceștia precizează faptul că „instituția achită contribuția corespunzătoare la bugetul de stat, conform art.78 alin.(3) din Legea nr.448/2006”.

Filarmonica Ploiești are un angajat cu handicap, ar trebui să aibă 6

În cadrul Filarmonicii Ploiești este încadrată în muncă o singură persoană cu dizabilități, din cei 154 de angajați ai instituției. Potrivit reprezentanților Filarmonicii, nu este îndeplinită obligația legală prevăzută de art.78 alin.(2) din Legea nr.448/2006, de angajare a persoanelor cu dizabilități în cuantum de 4% din totalul angajaților.

Potrivit acestui aliniat, ar fi trebuit ca, din 154 de angajați, cel puțin 6 să fi fost persoane cu dizabilități. La Filarmonică este una singură.

Dar, totodată, instituția a comunicat faptul că achită contribuția corespunzătoare la bugetul de stat, conform art.78 alin.(2) din aceeași lege.

Teatrul Toma Caragiu are doi angajați cu handicap, ar trebui să aibă 6

La Teatrul Toma Caragiu lucrează, potrivit celor comunicate de reprezentanții instituției de cultură, 2 salariați cu dizabilități, din totalul de 153 de angajați.

Nici teatrul nu întrunește cerința de „minim” cu privire la numărul persoanelor cu handicap din totalul salariaților. Ar fi trebuit să aibă 6, nu 2 persoane.

„Conform Legii nr. 448/2006 respectăm obligația de a angaja și persoane cu dizabilități”, au transmis reprezentanții Teatrului „Toma Caragiu”. Totodată, știind faptul că nu întrunesc cerințele minime, aceștia au mai precizat că: „Teatrul Toma Caragiu Ploiești achită lunar contribuția corespunzătoare pentru fondul persoanelor cu handicap conform Legii 448/2006 art. (2), (3)”.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor din Ploiești nu are niciun angajat cu handicap

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor din Ploiești a transmis, la solicitarea Asociației „Călătorie spre Integrare și Dezvoltare”, că nu are niciun angajat cu dizabilități.

Totodată instituția menționat faptul că numărul de angajați ai acesteia este de 37, ceea ce înseamnă că nu se supune aplicării prevederilor Legii 448/2006. Cu alte cuvinte, a ținut să precizeze că nu este obligată de lege nici să angajeze persoane cu handicap și nici să plătească la stat contribuțiile aferente textului de lege amintit.

Poliția Locală Ploiești nu are niciun angajat cu handicap

Poliția Locală Ploiești are un număr total de 185 de angajați, potrivit comunicării transmise de reprezentanții acesteia asociației anterior amintite. Instituția nu a precizat însă dacă, printre aceștia se află și persoane cu dizabilități.

„În temeiul art.78 alin.(4) din Legea 448/2006 (republicată) privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Fac excepție de la prevederile alin.(2) instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională”, au ținut să precizeze reprezentanții Poliției Locale Ploiești.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare are 8 angajați cu handicap, ar trebui să aibă 13

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare (ASSC) Ploiești avea angajați, la 31 octombrie 2025, 950 de salariați, dintre care 620 de asistenți personali. Acești asistenți personali „nu se iau în calcul la stabilirea fondului”, potrivit celor transmise de reprezentanții instituției.

Tot aceștia au mai comunicat faptul că ASSC Ploiești are opt (8) persoane încadrate în muncă care au grad grav sau accentuat de handicap. Conform legii, ar trebui ca instituția să aibă angajate 13 persoane cu dizabilități.

„Este respectată obligația, însă pentru că procentul de 4% nu este întrunit, instituția declară lunar contribuția corespunzătoare de plată la bugetul de stat în declarația D100, prin creanță fiscală „Vărsăminte de la PJ pentru persoane cu handicap neîncadrate”, pe care o achită lunar”, au mai completat reprezentanții ASSC Ploiești.

S.C. Transport Călători Expres S.A. Ploiești (TCE) are 11 angajați cu handicap, ar trebui să aibă 32

TCE Ploiești avea, la data de 19 noiembrie 2025, patru directori și 799 de angajați cu contract individual de muncă, potrivit datelor furnizate de societate.

La aceeași dată, societatea avea 11 persoane cu dizabilități încadrate în muncă.

„Posturile vacante pentru care s-au derulat proceduri de recrutare, și, în general, majoritatea posturilor din cadrul societății, nu pot fi potrivite pentru ocupare de către persoane cu dizabilități. În ultima perioadă, la nivelul societății s-au ocupat numai posturi de șoferi autobuz și vatmani, pentru care, în mod special, aptitudinea privind siguranța transporturilor este o condiție de angajare. În situația în care, anumite posturi devin vacante și se decide asupra ocupării lor, se vor respecta prevederile legislației în vigoare”, au comunicat reprezentanții societății la solicitarea Asociației „Călătorie spre Integrare și Dezvoltare”.

De asemenea, societatea a declarat că virează lunar, la bugetul de stat, contribuția aferentă diferenței de până la 4% pentru neîndeplinirea numărului obligatoriu de angajați cu dizabilități.

„Deoarece numărul angajaților cu handicap nu acoperă procentul de 4% calculat conform prevederilor legale, societatea calculează și virează lunar la bugetul de stat, contribuția Vărsăminte de la PJ, pentru persoane cu handicap neîncadrate (Declarația 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat)”, au transmis reprezentanții societății.

Potrivit calculului, la 800 de angajați, societatea ar trebui să aibă 32 de salariați cu handicap.

Creșa nr.39 Ploiești are 2 angajați cu handicap, ar trebui să aibă 6

La Creșa nr.39 din Ploiești lucrează două persoane care dețin certificat de handicap. Unul dintre salariați are certificat de handicap grad accentuat, iar celălalt are mediu, potrivit reprezentanților instituției.

Creșa nr.39 Ploiești are 152 de salariați și, conform acestui număr, ar trebui să aibă șase persoane cu dizabilități încadrate în muncă. „Instituția noastră achită contribuția corespunzătoare la bugetul de stat, conform art.78 alin.(3) din Legea 448/2006”, au transmis reprezentanții instituției.

Așa cum se observă, nicio instituție, din cele analizate, nu are întrunit numărul minim de angajați cu handicap. Cele care se încadrează în prevederile Legii 448/2006 preferă să vireze lunar, la bugetul de stat, contribuția „Vărsăminte de la PJ, pentru persoane cu handicap neîncadrate” decât să angajeze persoane cu handicap în normele impuse de lege.

Și, în aceste condiții, este firesc să arătăm cu degetul spre firmele private, care nu angajează persoane cu dizabilități, atâta timp cât nici statul nu o face?