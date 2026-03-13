De 16 ani, în Ploiești: cum a construit Daniela Gheorghe cabinetul de optometrie Clarity Vision

În Ploiești, la Piața 9 Mai, pe Aleea Vitioarei, nr.2, la parterul unui bloc, se află, de 16 ani de zile, Clarity Vision, un cabinet care, la prima vedere, nu pare ceva deosebit. Daniela Gheorghe însă, omul care a înființat acest cabinet, este, cu adevărat un om deosebit. La 43 de ani, mamă a trei copii, Daniela știe să trateze fiecare persoană care îi trece pragul cabinetului cu grija și atenția de care fiecare are nevoie. Iar rezultatele se văd în numărul persoanelor care revin în cabinetul ei, chiar și de 10 ani de zile.

Daniela Gheorghe, un inginer optometrist care a învățat meserie în școala adevărată

A terminat, inițial, Liceul Pedagogic în Ploiești. Ulterior a urmat, la UPG, școala de institutori învățământ primar. „Am terminat-o și pe aia!”. La insistențele unui profesor renumit, care preda în cadrul Politehicii și care era prieten de familie, a zis să încerce și acest Colegiu Universitar Tehnic, specializarea Optometrie, din cadrul Universității Politehnice din București. A încercat și a rămas… pentru că i-a plăcut meseria.

A fost greu, spune ea. „Politehnica se face la zi. Nu este o facultate ușoară, e o facultate grea. În primul an, la Politehnică, nu contează ce specializare ești, face toată lumea același lucru. De la desen tehnic, cordoane de sudură și… orice. A fost cumplit! În primul an am zis că mă las”, își aduce ea aminte. „Ne-au dus la laborator, ne-am pus mască pe față și aparat de sudură în mână, și a trebuit să facem 5 centimetri de cordon de sudură. Și nu puteai să nu te duci…”, completează ea.

Dar a terminat anul I și, apoi, mărturisește că a fost mai ușor. „Din anul II, semestrul II, s-a mai relaxat și am făcut fix partea de optometrie, consultații… totul făcut rudimentar, că nu exista aparatura din ziua de astăzi”, detaliază antreprenoarea.

Facultatea a fost cea care a învățat-o să facă tot ceea ce, în ziua de astăzi nu se mai învață: a învățat să cioplească lentila, să monteze lentilele în ochelar. „Și ciopleam lentila la mână, și o dădeam pe polizor… A prins excepțional! Că, în ziua de astăzi, eu am mașină de montaj performantă (…), dar tot am nevoie de ce am învățat în facultate, la un transfer de lentile sau altceva…”, mărturisește Daniela.

De asemenea mai spune că, indiferent de aparatura nouă, polizorul manual este nelipsit. Tocmai datorită lui reușește să ajute oamenii care vin cu diverse probleme la ochelari, pe loc. Face retușuri, montaj, transfer de lentile… în general orice nu necesită comandă pentru ceva ce nu are pe stoc.

„Acesta este avantajul nostru, al celor care am terminat facultatea. Practic, noi am învățat, pe lângă consultații, partea de lentile de contact, farmacologie și partea de montaj, care este foarte importantă!”, spune ea.

Din păcate, anul universitar 2025-2026 este ultimul în care Universitatea Politehnică din București va mai „scoate” ingineri optometriști, specializarea urmând a fi desființată.

A început să lucreze încă din timpul facultății

A început lucrul încă din timpul facultății, în cadrul unei firme mari, tot cu specificul studiilor pe care le urma: rame, lentile, etc. „Am stat la ei până cu o lună înainte să nasc”, spune ea râzând. Asta înseamnă aproximativ cinci ani de zile.

Pentru că a ales să se întoarcă în Ploiești, după ce a născut primul copil, a realizat că își dorește să facă ceva aici, în orașul ei, și să nu se mai întoarcă în București. „Aveam copil, nu mai era cazul să mă întorc, să fac naveta…”, explică ea.

Și, astfel, a început să caute în Ploiești o soluție pentru a putea face în continuare ceea ce învățase: optometrie la cel mai înalt nivel. Așa că, în ianuarie-februarie 2010 a început să caute, alături de soțul ei, un spațiu în care să-și poată deschide un cabinet de optometrie.

Au avut noroc pentru că au găsit relativ repede spațiul unde cabinetul funcționează și în prezent: pe Aleea Vitioarei, din Ploiești, vizavi de Piața 9 Mai. „A fost exact ce ne trebuia. Stăteam foarte aproape și puteam, când era nevoie, să dau o fugă acasă să rezolv ce aveam de rezolvat”.

Apartamentul respectiv, unde funcționează cabinetul, a fost mulți ani închiriat. Apoi au reușit să-l cumpere și, astfel, au putut să-l doteze având siguranța că fac investiții fără riscul de a fi nevoiți să se mute de acolo dacă nu și-ar fi dorit.

Aparatura cu care a deschis cabinetul, achiziționată nouă, cu credit de la bancă

Recunoaște că nu a avut bani la început pentru dotarea cabinetului. A făcut credit la bancă pentru a putea lua aparatura. Și a ținut neapărat să cumpere, încă de la început, aparatură nouă. „Am fost persoana care am zis, încă de la început, că nu cumpăr nimic second. Am zis că tot ce bag în cabinet trebuie să fie nou. Și așa a fost!”, precizează Daniela.

Acesta, consideră ea, a fost un mare avantaj. „Oamenii vin și văd că apartura este nouă. Și au încredere!”, spune ea.

Spune că, încă de la început, cabinetul a mers bine. Alături de soțul ei a muncit mult pentru a-și face reclamă, mai ales în cartierul unde se aflau. „Am mers la pas să punem flyere în cutiile poștale. Am mers din bloc în bloc… așa e la început. N-ai cum altfel să te faci cunoscut”, povestește ea. „Chiar am muncit mult”, își aduce aminte.

Dezvoltarea s-a produs, firesc, pas cu pas. A început colaborarea cu un medic oftalmolog, pentru cazurile care depășeau sfera optometriei. Ulterior, a început o colaborare și cu un medic specialist pediatru, pentru a putea veni în întâmpinarea copiilor mici cu probleme de strabism și cu probleme mai accentuate.

Astfel că, în prezent, Clarity Vision poate oferi soluții pentru mai multe tipuri de afecțiuni oculare iar oamenii nu mai sunt nevoiți să facă deplasări la București, venind medici de la București aici, la Ploiești.

Prezența anuală la târgurile de optică și optometrie, le aduce în cabinet cele mai noi aparate

Daniela și soțul ei obișnuiesc să meargă, cel puțin o dată pe an, la târgurile cu aparatură de profil. Astfel, la câțiva ani, aparatura din cabinet este înnoită cu cele mai complete aparate disponibile în momentul respectiv. „Și luăm totul nou! Nu facem rabat de la asta!”, precizează antreprenoarea.

Soțul este cel care se documentează în prealabil cu privire la noile aparate în domeniu, la avantaje, la funcții și la ce îmbunătățiri se aduc. Apoi, de comun acord, iau decizia de upgrade pentru aparatura din cabinet.

La târgurile respective se prezintă tot ce este nou introdus pe piața de optică și optometrie. „De la rame și lentile, până la aparate sofisticate, programe de optică, softuri, tot felul de nebunii găsești acolo”, spune ea.

„Și ne ducem, normal că ne ducem! Nu trebuie să fim actualizați?”, afirmă Daniela.

Marele avantaj: La Clarity Vision multe probleme se rezolvă pe loc

Spre deosebire de clinicile de optică, unde, dacă ai problemă cu o pereche de ochelari, te duci, le lași la „service” și le ridici peste câteva zile, sau mai rău, trebuie să-ți iei altă pereche, la Clarity multe probleme se rezolvă pe loc. De ce? Pentru că în camera din spatele cabinetului, se află locul unde Daniela pune în practică ce a învățat la școală: montează, șlefuiește, repară și, de multe ori, pentru probleme care par a nu avea rezolvare, aici se găsește o soluție.

„Multă lume vine la noi din recomandări”, mărturisește antreprenoarea, care nu investește în reclamă și publicitate clasică. „Suntem într-un cartier mic aici, nu putem să spunem că suntem în buricul Ploieștiului… Și, cu toate astea, vine lumea până aici. Ba vine chiar și de la București”, spune ea, ceea ce îi dă semnalul că oferă chiar ceva bun și oamenii sunt într-adevăr mulțumiți.

În ceea ce privește concurența, Daniela nu-și face probleme. „Nu am făcut o problemă din asta! Este loc pentru lumea. Noi ne concentrăm cum să oferim clienților noștri calitate și profesionalism. Știm că lucrăm cu aparatură de ultimă generație, cu produse de calitate, avem prețuri accesibile, ceea ce clientul caută.

Preferăm să avem mai multe lucrări la prețuri decente chiar dacă munca, poate, este dublă, dar mulțumirea clientului primează. Un client mulțumit îți aduce recomandări, ceea ce ne și dorim!”, tranșează ea clar problema concurenței.

Prețurile de la Clarity Vision sunt cele recomandate de furnizori

Multă lume crede că, automat, o pereche de ochelari este scumpă. Deși lucrează cu aceiași furnizori de rame și lentile ca și firmele mari, la Clarity prețurile sunt mai mult decât accesibile. De ce? Pentru că Daniela merge pe prețurile recomandate de furnizori.

„Am prețurile recomandate de furnizori, nu am prețuri preferențiale. (…) Mai primim și noi discount-uri, ca mai toate firmele. Eu dau mai departe acel discount. Lumea se bucură când primește discount. Se simte! Un 20% discount pe care îl dai unui om, se simte”, spune ea.

De asemenea, pentru că montajul îl face ea, ia un preț modic pentru acesta. „Un 20 de lei, chiar consider că este un preț modic, în condițiile în care totul s-a scumpit”.

Își mențin produselor la prețuri normale, pentru toate buzunarele și, cel mai important, își tratează clienții cu sinceritate. Nu insistă să le dea pentru produse scumpe dacă există variante mai potrivite pentru buzunar, cu aceleași specificații. În plus, la ea discount-ul e discount real. Și, atunci, s-a creat această încredere între ea și clienți.

„Nu suport ideea să pun un preț mare, ca să pot să ofer 50% discount. Ăsta e marketing pur… nu pot! Eu nu pot! Eu, dacă îi dau omului 20%, chiar îi dau 20% din prețul pe care, oricând ar veni în optică, tot pe acela i-l spun, și de 200 de ori dacă ar veni.(…)”, mărturisește Daniela.

De asemenea, consideră că, mai nou apărutul concept de „buy-back” este o păcăleală foarte mare. „Am văzut, pe la diverse firme, flyere cu „buy-back”. Aduci ochelarii vechi și îți scădem 20-50 de lei din cei noi. Nu există așa ceva! N-ai ce să faci cu ele, oricum le arunci. Noi nu avem nimic de reciclat în acest domeniu. E doar chestie de marketing”, spune ea.

La Clarity Vision contează oamenii și nevoile lor

În ziua de astăzi, actele de caritate se fac la vedere. Cu toate acestea, Daniela consideră că tot ceea ce face la cabinetul ei de optică, pro-bono, face pentru că este firesc să o facă și vorbește cu greu despre ajutorul gratuit pe care îl oferă.

„Am rame vechi, pe care mi le aduc clienții de la copiii lor, pentru că, de exemplu, le-au rămas mici. Eu ce să fac cu ele? Le țin și, dacă am vreun copil care are nevoie de ochelari și nu-și permite, îi pun lentile pe rame și rezolv problema”, povestește ea.

Nu ia bani nici pentru îndreptat de rame, nici pentru înlocuit de pernițe sau șuruburi și nici pentru reparații brațe de ochelari. „De unde dai, și Dumnezeu îți dă”, este principiul după care se ghidează. Și, având în vedere că îi și place ceea ce face, principiul funcționează excelent până acum.

„Îmi place să se simtă lumea mulțumită când pleacă. Îmi place când îmi spune că îmi mulțumește și că mă va recomanda… Chiar îmi place. Asta e mulțumirea mea. Dar nu fac nimic deosebit…”, mai adaugă ea.

La Clarity consultul pentru stabilirea dioptriilor este gratuit dacă ochelarii se fac la cabinet. Iar consultul acolo, datorită aparaturii performante de ultimă generație, chiar determină exact care este problema. Nu doar valoarea dipotriilor se determină. Aparatele de aici măsoară tensiunea oculară, diagnostighează cataracta, chiar și cea incipientă, etc. Și contează enorm ca pacientul să primească un diagnostic și un tratament corect și, uneori, o îndrumare pentru mai departe.

Daniela nu este singură la cabinetul de la Piața 9 Mai. Alături de ea, de 13 ani, se află Dana, cea care îi este sprijin și mână dreaptă în aproape tot ceea ce face.

Dana face partea de front-desk la cabinet, plus consultanță de vânzări către clienți, programări, plus alte treburi mărunte, birocratice, care ar fi imposibil de rezolvat de către un singur om. Sinergia dintre ele se observă încă de la primele interacțiuni și acesta este și motivul pentru care reușesc atât de bine să colaboreze de atâția ani de zile.

De altfel, cabinetul de pe Aleea Vitioarei a împrumutat căldura celor două. Oricine intră simte clar atmosfera primitoare. Deși spațiul este mic, este amenajat și un colț pentru copii, astfel aceștia chiar nu se plictisesc în timp ce își așteaptă rândul pentru a urca pe scaunul de consult.

Clarity Vision este un business mic, local, dar care, prin aplecarea către oameni și deschiderea către nevoile lor, rezistă pe piață, și va rezista multă vreme de acum încolo, în ciuda apariției pe piață a firmelor de renume în domeniu.

Disclaimer: Acest articol nu este unul sponsorizat sau susținut de Clarity Vision și nu există un contract comercial pentru publicarea lui. De asemenea, nimeni din partea Clarity Vision nu a citit și nu a aprobat textul înainte de apariția lui.

Observatorul Prahovean demarează campania dedicată afacerilor cu vechime din Prahova, care au trecut testul timpului. Acesta a fost primul articol.