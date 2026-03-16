Încep plantările de copaci pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Anunțul SGU

Roxana Tănase
Zeci de castani, stejari, frasini și oțetari vor fi plantați pe Bulevardul Independenței din Ploiești. Reprezentanții Servicii Gospodărire Urbană (SGU) au anunțat că lucrările de plantare vor avea loc în două etape.

Potrivit reprezentanților SGU, 30 dintre arbori vor fi castani, dintre care 20 vor fi plantați pe aliniament, iar alți 10 în peluză.

Tot în peluză urmează să fie plantați 10 stejari, 20 de frasini și 10 oțetari.

Reprezentanții societății spun că lucrările vor avea loc în două etape. „Pe aliniament plantăm mâine, iar în peluze plantarea va avea loc miercuri”, a precizat Dragoș Măchițescu, directorul general al SGU Ploiești.

Bulevardul Independenței este unul dintre cele mai cunoscute locuri din Ploiești, fiind renumit pentru aliniamentul său de castani, care de-a lungul timpului a devenit un simbol al orașului. (Detalii AICI)

1 COMENTARIU

  1. Bravo, SGU!
    Iar ne coafăm centrul în timp ce cartierele mor de praf și mizerie. Doar centrul e în Ploiești? Restul orașului e sat fără câini?
    ​Păi atunci să trăiți doar din taxele celor de pe Bulevard, că noi, restul prostimii plătim degeaba!? În cartiere știți doar să tăiați și să lăsați cioate, în timp ce la centru faceți poze pentru Fakebook.
    Să vă fie rușine pentru discriminarea asta pe banii noștri! 🌳🤡

