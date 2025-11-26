Amenzi pentru petrecerile zgomotoase și comerțul ilegal la Ploiești

La Ploiești se propune un nou regulament privind desfășurarea activităților comerciale. Actul normativ prevede sancțiuni pentru nerespectarea nivelului de zgomot, dar și pentru comerțul stradal în cazul produselor alimentare neambalate şi a celor perisabile. În această ultimă situație fac excepție terasele care dețin acord de funcționare.

Noul regulament propus la Ploiești vine la pachet cu o serie de modificări, nu doar în ceea ce priviște taxarea comercianților (detalii AICI), cât și cu privire la de sancțiunile pe care le riscă în cazul în care desfășoară activități economice fără a deține acord de funcționare.

Petrecerile zgomotoase din restaurante sau baruri se pot solda cu amenzi de la 1.000 – 2.500 de lei, în cazul în care se constată depășirea nivelului de zgomot prevăzut de legislație.

Pentru comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate şi a celor perisabile sunt prevăzute amenzi de la 1000 la 2.500 de lei. În acest caz fac excepție terasele amenajate care își desfășoară activitatea în baza unui acord de funcționare.

Noul regulament propus privind desfășurarea activităților comerciale se va afla, joi, în dezbaterea Consiliului Local Ploiești.

Amenzi pentru comercializarea de produse interzise minorilor

Proiectul prevede sancțiuni și în cazul comercializării către minori a unor categorii de produse interzise a fi vândute către aceştia se sancționează cu amendă de la 1000 la 2500 lei.

Cu aceeași amendă se pedepsește și comercializarea stradală a băuturilor alcoolice, a tipăriturilor cu caracter obscen, dar și a țigărilor în vecinatatea unităților de învățământ.

„Pe lângă sancțiunea principală-amenda contravenţională, agentul constatator poate dispune şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii respective, până la intrarea în legalitate”, se precizează în regulamentul propus spre aprobare.

Lista principalelor amenzi prevăzute în regulament

desfăşurarea activităţii economice fără a deţine acord de funcţionare sau autorizații privind desfăşurarea activității de alimentație publică, respectiv activități recreative şi distractive după caz, se sancționează cu suspendarea activității comerciale până la data emiterii acordului şi cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;

nerespectarea prevederilor acordului sau a autorizației de funcționare (program aprobat, suprafață înscrisă, obiect de activitate etc,) se sancţioneaza cu amendă de la 1000 la 2500 lei.

nevizarea acordului de funcționare şi/sau autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activității de alimentație publică sau activităților recreative şi distractive în termenul legal, cu amendă de la 1000 la 2500 lei;

desfăşurarea oricărui exercițiu comercial în perioada suspendării activității comerciale, cu amendă de 2500 lei;

comercializarea stradală a băuturilor alcoolice sub orice formă sau a produselor alimentare neambalate şi a celor perisabile (excepție terasele amenajate) se sancţionează cu amendă de la de la 1000 la 2 500 lei.