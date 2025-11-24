Comercianții cu activitate non-stop, taxați dublu la Ploiești. PROIECT

Regulament privind desfășurarea activităților comerciale va fi modificat la Ploiești. Proiectul de hotărâre se va afla, joi, 27 noiembrie, pe ordinea de zi a Consiliului Local. Una dintre principalele modificări prevede taxarea suplimentară pentru activitățile comerciale derulate după ora 22.00.

- Publicitate -

Noul regulament propus privind desfășurarea activităților comerciale, dar și autorizarea activităților recreative și distractive de pe raza Ploieștiului.

Dacă proiectul va fi aprobat în actuala formă, pentru desfăşurarea activităților comerciale după orele 22.00 este prevăzută o taxare suplimentară în cazul emiterii acordului de funcționare.

- Publicitate -

De menționat este faptul că programul de funcționare care va fi înscris în acordul de funcționare va fi stabilit de către agentul economic care face solicitarea de eliberare a acordului de funcționare.

Taxe noi propuse la Ploiești pentru programul de funcționare

Între orele 22.00 – 24.00 – agentul economic va plăti o majorare a taxei de 25%;

Între orele 24.00 – 02.00 – agentul economic va plăti o majorare a taxei de 50%;

Peste ora 02.00 sau pentru programul Non-Stop, taxa se dublează

Taxa pentru emiterea acordului de funcționare, potrivit proiectului de hotărâre, se va achita la casierie (în baza notei de plată) sau prin transfer bancar (vor fi indicate datele de plată şi suma), iar la dosar se ataşează dovada achitării în copie.

Regulamentul mai prevede că acordul de funcționare va fi solicitat individual, pentru fiecare din punctele de lucru, de către operatorii economici care desfășoară activități economice prestate într-un spațiu în care accesul publicului este liber.

- Publicitate -

Cum este justificată taxarea suplimentară

Propunerea privind taxarea suplimentară are mai multe explicații. Conform referatului de aprobare, „taxa majorată este o reflectare corectă a intensității activității și a beneficiilor obținute”

„Majorarea taxei pentru agenții economici care își desfășoară activitatea după orele 22.00 este justificată având în vedere că organele abilitate sunt nevoite să-și extindă programul de supraveghere.

Totodată, agenții economici care optează pentru un program extins beneficiază de un potențial suplimentar de profit, în raport cu ceilalți.

- Publicitate -

Taxa majorată este o reflectare corectă a intensității activității și a beneficiilor obținute”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.