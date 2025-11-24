Trafic închis pe DN 1. Cum se lucrează la Movila Vulpii [VIDEO]

Începând de luni, 24 noiembrie, ora 10:00 și până joi, 27 noiembrie, ora 12:00, traficul rutier pe DN 1 este blocat pe ambele sensuri, la Movila Vulpii. În acest interval se repară trecerea la nivel cu calea ferată. Circulația rutieră a fost deviată pe rute ocolitoare, prin Păulești-Băicoi, respectiv Florești, iar traficul a devenit unul infernal.

- Publicitate -

Reporterul Observatorului Prahovean a fost prezent, astăzi, la prânz, pe șantierul trecerii la nivel cu calea ferată de pe DN 1, la Movila Vulpii. Aici, peste 20 de muncitori și mai multe utilaje lucrau la scoaterea dalelor de beton.

Circulația rutieră este închisă între sensurile giratorii de la Florești și Păulești, fiind deviată pe drumurile județene și naționale adiacente, după cum urmează:

- Publicitate -

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1, km. 73+770 → DN 1 Brașov.

- Publicitate -

2. DN 1, 64+400 intersecție cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1, km. 80+700 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare:

- Publicitate -

1. DN 1, km. 59+800, Bărcănești, intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 Brașov.

FOTO

1 de 8

VIDEO