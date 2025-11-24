DN1 închis la Movila Vulpii: Șoferii își rup mașinile pe rutele alternative

Traficul rutier de pe DN1 Ploiești-Brașov este deviat până joi, 27 noiembrie, pe drumurile județene din jurul Ploieștiului. Măsura a intrat în vigoare în această dimineață și a fost necesară pentru a facilita reparațiile desfășurate la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii.

Cum era de așteptat, încă după prima ora a închiderii circulației, rutele alternative au devenit sufocate de mașini. Iar asta nu este tot: starea multor sectoare de drum este deplorabilă.

Așa se face că, mii de șoferii care au ocolit astăzi lucrările de la Movila Vulpii s-au trezit făcând slalom printre cratere, denivelări sau, circulând pur și simplu pe un acostament ciuruit de gropi.

Trecerea la nivel cu calea ferată de la Găgeni

Un caz aparte îl reprezintă trecerea la nivel cu calea ferată de pe DJ102, de la ieșirea din localitatea Găgeni spre Plopeni.

De ani de zile nimeni nu a făcut în zonă nicio investiție serioasă, iar începând de astăzi, acest lucru este resimțit de și mai mulți șoferi decât în mod normal.

Până în calea ferată asfaltul este plin de șanțuri și denivelări, iar odată trecute liniile au parte de o experiență demnă de anii `90.

Cel mai îngust drum din Prahova preia traficul de pe DN1

O parte din traficul traficul deviat de pe DN1 este preluat și de cel mai îngust drum din Prahova. Este vorba de drumul care leagă DJ 101 I (Buda) de DN 1 (giratoriul de la Păulești).

Acest sector de drum a devenit unul județean, acum doi ani. Atunci, Consiliul Local Păulești l-a cedat în administrarea Consiliului Județean Prahova. Scopul acestei decizii a fost extinderea și asfaltarea acestuia pentru a corespunde normelor de siguranță rutieră.

Acest lucru nu s-a întâmplat până acum deși, în decembrie anul trecut, administrația județului a transmis redacției noastre că ”obiectivul se află în Lista de Investiții”.

Cum se circulă în prezent pe acest drum? Îngrozitor. Două mașini nu încap pe fâșia de asfalt, iar acostamentul este ciuruit de gropi. Imaginile de mai jos sunt grăitoare.

Vă reamintim că DN1 este închis până joi la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii. Autoritățile au anunțat, pe perioada lucrărilor, următoarele rute alternative:

pe sensul de mers București – Brașov și retur: circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute: Păulești, Găgeni, Țintea – Liliești Băicoi – ieșire în DN1 km. 73 către Brașov sau Stoenești, Aricești – Rahtivani, Florești – intersecție cu DN 1 km. 80 către Brașov.

Pe sensul de mers Brașov – București și retur circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare: Bărcănești, intersecție cu DN 1A -Centura de Vest Ploiești –Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 către Brașov.

