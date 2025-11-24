Lucrările de pe DN1, zona Movila Vulpii, paralizează traficul pe DJ102, Găgeni -Păulești 

Cum era de așteptat, drumurile județene din jurul Ploieștiului, care au fost desemnate drept rute alternative pentru traficul închis de pe DN1, de la calea ferată din zona Movila Vulpii, sunt blocate de traficul intens.
Măsura închiderii circulației a intrat în vigoare în aceasta dimineață, la ora 10.00 și, în aproximativ trei ore, a dus deja la blocarea DJ102, Găgeni -Păulești.
Se circulă în coloană, cu viteza melcului, pe sensul de mers spre Plopeni, iar pe sensul opus de mers, deși este ceva mai bine, în orele următoare este de așteptat ca situația sa se înrăutățească. „ Am parcurs 2,5 km între ieșirea din Păulești spre Găgeni.
Vă reamintim că până joi, 27 noiembrie, Drumul Național nr. 1 este închis în totalitate la Movila Vulpii pentru lucrări de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată.
Circulația este deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:
- pe sensul de mers București – Brașov și retur: circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute: Păulești, Găgeni, Țintea – Lilești Băicoi – ieşire în DN1 km. 73 către Braşov sau Stoenești, Aricești – Rahtivani, Florești – intersecție cu DN 1 km. 80 către Braşov.
- Pe sensul de mers Brașov – București și retur circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare: Bărcănești, intersecție cu DN 1A -Centura de Vest Ploiești –Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 către Brașov.