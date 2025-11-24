Lucrările de pe DN1, zona Movila Vulpii, paralizează traficul pe DJ102, Găgeni -Păulești 

Cum era de așteptat, drumurile județene din jurul Ploieștiului, care au fost desemnate drept rute alternative pentru traficul închis de pe DN1, de la calea ferată din zona Movila Vulpii, sunt blocate de traficul intens.

Măsura închiderii circulației a intrat în vigoare în aceasta dimineață, la ora 10.00 și, în aproximativ trei ore, a dus deja la blocarea DJ102, Găgeni -Păulești.

Se circulă în coloană, cu viteza melcului, pe sensul de mers spre Plopeni, iar pe sensul opus de mers, deși este ceva mai bine, în orele următoare este de așteptat ca situația sa se înrăutățească. „ Am parcurs 2,5 km între ieșirea din Păulești spre Găgeni.

Vă reamintim că până joi, 27 noiembrie, Drumul Național nr. 1 este închis în totalitate la Movila Vulpii pentru lucrări de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferată.

Circulația este deviată, pe categorii de autovehicule, astfel: