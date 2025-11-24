Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Primăria Ploiești

Curtea de Conturi a României a publicat raportul de audit financiar asupra situatiilor financiare ale Primăriei Ploiești la data de 31 decembrie 2024. În cea mai mare parte a perioadei verificate este vorba de activitatea fostei administrații.

Principalele nereguli constatate de auditorii Camerei de Conturi Prahova la Primăria Ploiești au fost:

Neînregistrarea unor datorii de peste 75 de milioane de lei pe care primăria le avea la finalul anului unor furnizori de bunuri și servicii

Plata nejustificată a sumei de 45.755 lei pentru lucrări de asfaltare neexecutate de un constructor pentru care s-au calculat penalități de 15.000 de lei.

Primăria Ploiești a plătit ilegal peste 18.000 de lei pentru utilitățile folosite de comercianții de la Târgul de Crăciun de anul trecut.

Peste 1,2 milioane de lei au fost achitați de la bugetul local Administrației Fondului de Mediu pentru nerespectarea legislației privind colectarea deșeurilor reciclabile.

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă taxe și impozite locale de aproape 175.000 de lei, stabilite prin decizii judecătorești unor persoane fizice și juridice.

Primăria Ploiești a întârziat cu peste un an și jumătate vânzarea unor locuințe ANL, deși termenul legal este de 90 de zile. În acest interval de timp inflația a condus la subevaluarea bunurilor.

În document se specifică faptul că reprezentanții Primăriei Ploiești și-au însușit concluziile auditorilor.

”Potrivit notei de conciliere, nu au existat puncte de vedere divergente față de aspectele constatate și consemnate de auditorii publici externi”.

Raportul poate fi consultat aici: Primăria PLOIESTI