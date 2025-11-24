 

Când primesc pensionarii cu venituri mici ajutorul de 400 de lei

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
bani

Ministrul Muncii, Florin Manole, dă asigurări că pensionarii cu venituri mici vor primi ajutorul de 400 de lei până la finalul anului. 

Mai exact, odată cu pensiile din luna decembrie.

„Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venituri sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica”, a declarat Florin Manole, potrivit digi24.ro.

Guvernul a adoptat, în luna martie a acestui an, un proiect care prevedea acordarea unui sprijin financiar de 800 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.574 lei.

Prima tranșă a fost acordată în luna aprilie, a doua urmând să fie virată la finalul anului. Potrivit notei de fundamentare a proiectului adoptat la începutul anului, în România sunt aproximativ 2,6 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei.

