Cât câștigă un inginer constructor într-o mare companie de construcții

Observatorul Prahovean publică în cadrul celei mai noi rubrici, Job description, avantajele profesiei de ingineri constructori. Articolul a fost redactat în colaborare cu VIALIS ENGINEERING S.A, companie înființată în anul 2012 ca antreprenor general de execuție lucrări edilitare și de inginerie civilă și industrială, rețele de apă și canalizare, reabilitări termice, restaurare și revitalizare clădiri și monumente. Salariul unui angajat cu experiență pe acest pot poate ajunge la 15.000 de lei, la care se adaugă multe alte bonusuri și avantaje materiale și profesionale.

Într-o astfel de firmă, rolul inginerului constructor este esențial, fiind veriga puternică ce leagă proiectul de pe hârtie de realitatea din teren.

Un rol cu responsabilitate: de la plan, la execuție și până la proiectul final

Responsabilitățile principale includ: coordonarea echipelor de execuție și organizarea activităților zilnice pe șantier, verificarea lucrărilor, a materialelor și a modului în care sunt puse în operă diferitele etape ale construcției, monitorizarea progresului proiectului și raportarea acestuia către management, comunicarea permanentă cu proiectanții, diriginții de șantier și subcontractorii pentru soluționarea rapidă a situațiilor tehnice, respectarea tuturor normelor de sănătate și securitate în muncă.

O zi în teren: între coordonare, verificări și decizii tehnice

O mare parte din activitatea inginerilor se desfășoară direct pe șantier. În fiecare zi ei analizează stadiul lucrărilor, verifică detaliile tehnice de execuție, planifică activitățile următoare, gestionează provocările inevitabile într-un mediu dinamic precum construcțiile. Inginerii sunt responsabili și de documentația tehnică obligatorie: procese-verbale, faze determinante, situații de lucrări, rapoarte zilnice și săptămânale.

Cine poate fi inginer în cadrul VIALIS ENGINEERING S.A.?

Pentru a ocupa un astfel de rol, sunt necesare:

Studii: Diplomă de licență în Construcții Civile sau domenii conexe.

Experiență: Angajăm ingineri juniori (proaspăt absolvenți) dornici să înceapă o carieră în domeniul construcțiilor și ingineri cu experiență solidă în execuția lucrărilor de construcții civile, industriale sau de infrastructură.

Competențe: Cunoștințe de citire a planurilor și detaliilor tehnice, capacitate de organizare, planificare și prioritizare, abilități de comunicare și leadership în teren, cunoștințe de softuri tehnice (AutoCAD, MS Office), permis categoria B și disponibilitate la deplasări.

Cum arată procesul de angajare?

Procesul de recrutare este structurat astfel încât să fie eficient, transparent și prietenos pentru candidat. Selecția presupune 2 pași simpli:

1. Interviul inițial – HR (telefonic) – discuție despre experiență, motivație și disponibilitate, prezentarea pe scurt a rolului și a societății.

2. Interviul tehnic – cu conducerea societății (la sediul social) – evaluarea cunoștințelor tehnice, discuție despre experiența pe șantier, tipurile de proiecte coordonate, prezentarea specificului proiectelor VIALIS.

Ce beneficii oferă VIALIS ENGINEERING S.A.?

Compania oferă un pachet atractiv și adaptat specificului muncii pe șantier:

• Salariul net lunar pentru acest post se situează în intervalul: 7.500-15.000 lei, în funcție de experiență, responsabiliți, complexitate proiecte.

• Primă (în funcție de performanță) la final de an.

• Mașină de serviciu/diurnă/cazare pentru șantierele în deplasare.

• Cursuri tehnice, calificări și certificări profesionale.

• Perspective reale de promovare (șef de șantier, manager de proiect).

• Concediu anual de 21 de zile lucrătoare.

• Program de lucru: Luni-Vineri (8:00-17:00) o oră pauză de masă inclusă.

De ce este important inginerul constructor pentru comunitate?

Fie că vorbim despre construcția unei clădiri moderne sau reabilitarea unei structuri existente, poate cea mai mare recompensă pentru un inginer constructor este faptul că la finalul fiecărui proiect rămâne o lucrare solidă, bine făcută, pentru că la VIALIS ENGINEERING – construim durabil și gândim sustenabil.

Compania VIALIS ENGINEERING S.A are aproximativ 100 de angajați, activând la sediul social din Ploiești și pe proiectele regionale.